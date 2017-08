Po evropskem prvenstvu Koncilja odhaja v Francijo

3.8.2017 | 13:00

Foto: Rok Nose

Foto: arhiv OZS

Foto: arhiv OZS

Foto: arhiv OZS

Žužemberk - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se pripravlja za nastop na evropskem prvenstvu konec avgusta na Poljskem, kjer bo branila srebrno medaljo. Med izbranci selektorja Slobodana Kovača je tudi Žužemberčan Danijel Koncilja, ki si želi vsaj ponoviti izjemen uspeh izpred dveh let.

»Sedaj bo nekoliko težje vsaj ponoviti rezultat, kot ga je bilo doseči pred dvema letoma. Pričakovanja javnosti in tudi nas samih so velika. Imamo ekipo, ki se lahko zoperstavi najboljšim reprezentancam,« pred evropskim prvenstvom razmišlja Koncilja, ki je edini Dolenjec v reprezentanci. Pred dvema letoma mu je družbo delal sokrajan Miha Plot, ki pa se je lani odločil, da konča uspešno športno pot.

Koncilja se zaveda, da so v Bolgariji izgubili športno nedolžnost, zato bodo nasprotniki v predtekmovalni skupini C, to so Španci, Rusi in Bolgari, nanje še kako pozorni. A samozavesti jim ne manjka, saj je za njimi uspešno poletje. Prvič so si zagotovili nastop na svetovnem prvenstvu, nedavno pa so zmagali še na zaključnem turnirju druge kakovostne skupine svetovne lige v Avstraliji. »Cel mesec smo potovali po svetu in za nas je bila to dobra izkušnja. Čeprav so nas nekoliko podcenjevali, smo si na koncu zmago zaslužili,« pravi 26-letni Suhokranjec, ki je tako kot ostali reprezentanti in strokovno vodstvo razočaran, da se zaradi spremembe formata tekmovanja naslednje leto ne bodo merili z odbojkarskimi velesilami.

V novi sezoni po nove uspehe v Francijo

201 cm visok srednji bloker, ki je prve odbojkarske izkušnje pridobil v domačem klubu iz Žužemberka, nato pa igral še za Prvačino in Salonit, z avstrijskim prvakom Posojilnico Dob je nastopal tudi v elitni ligi prvakov, v minuli sezoni pa je igral v Padovi in nastopal v italijanski A-1 ligi ter kratek čas še v švicarski Lozani.

Kariero bo nadaljeval v Franciji pri Nice Volleyball, ki bo njegov četrti klub v tujini. »Upam, da bomo bolje trenirali, kot smo v Italiji. Tam so si bili treningi med sabo preveč podobni, zato nisem dovolj napredoval. V Franciji se v zadnjih letih veliko vlaga v odbojko, zato že komaj čakam začetek sezone. Imamo močno ekipo, ki se bo borila za naslov prvaka,« je prepričan Koncilja, ki pa je sedaj vse misli že usmeril v prihajajoče evropsko prvenstvo.

S. G.

