Cvičkova princesa Dragica Ribič prevzela "službeni" avto

3.8.2017 | 14:15

Dragica Ribič bo na cesti prepoznavna po modrem popisanem karavanu.

Ključe sta ji predala Marko Zadel in Miran Jurak (levo).

Dragica Ribič, Zvonko Papež, Miran Jurak in Marko Zadel

Novo mesto - Cvičkove princese v svojem enoletnem mandatu veliko časa preživijo na terenu, kjer promovirajo tako Dolenjsko kot tudi cviček. To je bil glavni razlog, da so na Zvezi društev vinogradnikov Dolenjske poiskali partnerja - TPV Avto iz Novega mesta, ki jim je pomagal zagotoviti protokolarni avto. Danes je 19. cvičkova princesa Dragica Ribič prevzela ključe atraktivnega modrega clia grandtoura.

"Veliko časa preživim na cesti, vesela sem tega avta. Včasih se peljem sama, včasih pa gre z mano še kdo iz zveze. Cvičkova princesa sem že dobra dva meseca in lahko rečem, da je to delo zabavno, atraktivno, dinamično. Spoznala sem veliko novih ljudi, prepotovala Dolenjsko in velik del Slovenije, saj se udeležujem tudi dogodkov, ki jih organizira Vinsko kraljestvo Slovenije, v katerem smo združene vse regionalne kraljice oz. princese," je povedala nasmejana princesa iz Ornuške vasi v občini Mokronog-Trebelno, sicer pa aktivna članica Društva vinogradnikov Mirna Peč.

Predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak je vesel, da so se s podjetjem TPV Avto uspeli dogovoriti za trajnejše sodelovanje pri zagotavljanju protokolarnega avtomobila. Doslej so se namreč oni, v večini primerov pa društva, iz katerih so bile princese, vsako leto posebej dogovarjali z različnimi avto hišami.

"Namen tega avta je, da potuje na vse dogodke v regiji in širše, kamor jo povabijo, to pomeni okoli 5.000 kilometrov na leto. Sicer je avto namenjen tudi za zasebno uporabo in tudi v tem primeru je dobra reklama za nas in za našega posebneža - cviček. Za protokolarne vožnje bo stroške goriva plačala zveza," je pojasnil Jurak in dodal, da so lani tudi v pravilnik zveze zapisali, da protokolarno prevozno sredstvo zagotavljajo oni.

"TPV je prepoznal priložnost sodelovanja z Zvezo vinogradnikov Dolenjske. Smo tudi ljubitelji dobre kapljice in si želimo s svojim avtom pomagati pri promociji kvalitetnih vin," je rekel direktor TPV Avta Marko Zadel in omenil, da so protokolarni avto zagotovili tudi kraljici metliške črnine, ona vozi toyoto yaris.

Na svečanosti je bil tudi predsednik Društva vinogradnikov Mirna Peč Zvonko Papež. Povedal je, da so ponosni na to, da iz njihovega društva prihaja aktualna princesa. "To je naša četrta cvičkova princesa, po 10 letih se je krona vrnila v Mirno Peč." Omenil je, da to za njihovo društvo pomeni tako promocijo kot tudi veliko dela. "Nekaterih dogodkov se udeležujemo skupaj z Dragico. To pomeni, da imamo prevoz in lahko spijemo tudi kakšen kozarček."

Tekst in foto: J. A.

