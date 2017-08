Na Trški gori bo na Trški gori

3.8.2017 | 14:50

Veselo igro Na Trški gori so predstavili člana Dober dan teatra Jana Zorko in režiser Franci Plut ter članici TKD Trškogorsko srce Martina Fekonja in Jožica Verček. (Foto: I. Vidmar)

Trškogorske ljudske pevke

Novo mesto - Pred enainosemdesetimi leti je bila 28. marca v Šentjakobskem gledališču v Ljubljani uprizorjena opereta Na Trški gori novomeškega skladatelja Danila Bučarja, čigar ime nosi tudi ena izmed novomeških ulic, in njegove žene Metke Bučar, ki je napisala besedilo. Po tistem njunega dela do sedaj niso več izvajali, znova pa bo zgodba na odru predvidoma 16. septembra pred cerkvijo na Trški gori, tokrat v obliki veseloigre, ki jo bodo odigrali člani ljubiteljskih gledališč Vesel teater iz Dolenjskih Toplic in Dober dan teater iz Prečne v sodelovanju s pevci skupine Vaški zvon iz Prečne, Trškogorskimi ljudskimi pevkami in moškim pevskim zborom župnije Šempeter-Otočec.

Danilo Bučar je bil rojen leta 1896 v Črnomlju, mlada leta pa je preživel v Novem mestu in se tako tudi navezal na znamenito novomeško vinsko gorico Trška gora. Istoimensko opereto sta ji posvetila skupaj z ženo Metko, rojeno Margaritha Maria Victoria Hahm, igralko, ki se je mnogi verjetno najbolj spomnijo po vlogi Samove mame iz kultnega slovenskega filma Vesna, igrala pa je v praktično vseh pomembnejših slovenskih filmih do leta 1973. Danilo je bil sicer po poklicu farmacevt, a je večino življenja posvetil glasbi. Pisal je scensko glasbo za predstave v Šentjakobskem gledališču, zborovsko glasbo - med drugim je njegova tudi Nocoj pa oh nocoj -, operete (Študentje smo, Na Trški gori, Smuk-smuk in Kurent) pa tudi simfonično glasbo, iz katere velja posebej izpostaviti suito v treh stavkih Belokranjske pisanice.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedala Jožica Verček, predsednica Turistično kulturnega društva Trškogorsko srce, ki je organizator septembrske uprizoritve veseloigre Na Trški gori na Trški gori, so besedilo dobili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, dovoljenje za uprizoritev pa so jim dali tudi dediči.

Bolj kot denarja si želijo gledalcev

Režiser tokratne predstave Franci Plut je povedal, da so se zaradi omejenih in nepredvidljivih zmožnosti ljubiteljskih gledališč odločili za veselo igro s petjem. Ker število nastopajočih presega številčnost zasedbe enega samega gledališča, so se odločili za sodelovanje dveh ljubiteljskih gledališč iz sosednjih občin, ki sta sodelovali tudi pri snemanju filma Sramota.

"Vesel sem, da smo se povezali tudi z ljudskimi pevci, tako da bo vse skupaj na odru okoli štirideset ljudi. Gre za igralsko in logistično zelo zahteven projekt, še posebej ker se ga lotevamo ljubiteljsko. Za ljubiteljskega igralca so plačilo gledalci, zato ne potrebujemo denarja, ampak gledalce," je ob predstavitvi veseloigre Na Trški gori zatrdil Plut in dodal, da pa bodo vsi tisti, ki jih gledališčniki potrebujejo za tehnično podporo, morali biti nekaj plačani. Zato se bodo za podporo obrnili tudi na lokalno skupnost in donatorje, ki so naklonjeni ljubiteljski kulturni dejavnosti in so pripravljeni podpreti podobne projekte.

Ljudske pevke aktivne čez vse leto

Kot je povedala predsednica TKD Trškogorsko srce Jožica Verček, je vesela igra Na Trški gori eden od projektov, s katerim si društvo prizadeva oživiti vinorodno gorico Trško goro in takajšnjo zidaniško tradicijo. Društvo je oživelo zgodbo zidanice, ki jo pripovedujejo prek zanimivih oblačil, z ljudskimi pevkami, lutkami, ki jih zanje izdelujejo v Varstveno delovnem centru. Vsako leto sodelujejo pri Slakovem pohodu. Čibe in čibike lepo postrežejo goste, pohodnike, pevke pa zapojejo vinogradniške, pivske in Marijine pesmi. Med oživljene trškogorske običaje sodi tudi žegnanje, na katerem so imeli dvanajst stojnic z izdelki domače obrti, dobrotami domače kuhinje in spominki. Po oktobrski zahvalni maši za dobro letino pripravljajo koncert, za katerega želijo, da bi postal tradicionalen.

I. Vidmar

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (3) 2h nazaj (1) (1) (1)(1) Oceni trskogorc Se ena vaska veselica. Promocija Trške gore? Mislim da je bolj promocija samega sebe izvoljeni. Malce pretiravanja. A ljudi ta tematika sploh zanima? Vprasajmo se. Kje imate pa ostale ljudi ki so zasluzni za cast trske gore? Ajejej...so v sluzbi ane? 2h nazaj (1) (1) (1)(1) Oceni trskogurc A ima spostovana organizarorka dovoljenje da lahko pred cerkvijo izvede to dejavnost? Ali je spet nekaj po domace kot je bila klopica?!!! In kaj ste naredili v celem letu? Vemo odgovor. 4m nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Cvick Dolocenu podatki v clanku ne drzijo. Turisticna ponudba in prepoznavnost vinske gore ne usiha, dragi clani malo bolje poglejte kaj se vse dogaja. Mocno pa dvomim da inate vse potrebno dovoljenja za izvedbo. Vkljucno z avtorskimi pravicami!!!! Preglej samo prijavljene komentatorje