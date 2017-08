Metlika ohromljena zaradi kolone pred mejo

3.8.2017 | 18:15

Foto: Mirjam Bezek Jakše

Metlika - Metliška občina ima med vsemi slovenskimi občinami najdaljšo mejo s Hrvaško. Dolga je 69 kilometrov, od tega 22 kilometrov po Kolpi. V občini so štirje prehodi za obmejni promet, od katerih je tisti pri Rakovcu zaradi poškodovanega mostu že več kot dve leti zaprt, ter mejna prehoda za mednarodni železniški in cestni promet v Metliki.

Prav na slednjem Metličani vse bolj občutijo posledice poostrenega nadzora na slovensko-hrvaški meji, ki ga izvajajo od letošnjega 7. aprila. Mejni prehod je namreč v Metliki, na koncu Ceste bratstva in enotnosti, le slabih 250 metrov od prvih stanovanjskih hiš ter odcepa za Križevsko vas in trgovski center Kmetijske zadruge (KZ) Metlika ter 180 metrov od trgovin Tuš in Kik.

Problem je tudi v tem, da je kolona pred mejnim prehodom marsikdaj dolga več kot dva kilometra, kar pomeni, da je ohromljen promet v vsej Metliki. Zato so z metliške občinske uprave na ministrstvo za notranje zadeve že maja poslali dopis, v katerem predlagajo, da bi dostop do trgovin v Mestnem logu in do Križevske vasi uredili po nekategorizirani makadamski javni poti, ki se odcepi s ceste Metlika–Črnomelj za mostičkom nad Sušico in vodi do Križevske vasi. »Ker je reševanje tega dostopa posledica ukrepa, ki ni v pristojnosti občine, zahtevamo, da nadomestno cesto uredi država. In to takoj,« so zapisali z metliške občine, a so z ministrstva za notranje zadeve prejeli odgovor, da urejanje cest ni v njihovi pristojnosti.

Prejšnji mesec pa so z občinske uprave naslovili dopis tudi na Policijsko postajo Metlika, v katerem so zapisali, da je od 7. aprila zaradi kolone vozil pred mejnim prehodom v Metliki kar nekajkrat prišlo do popolnega prometnega kolapsa. Tako je bil prebivalcem Ceste bratstva in enotnosti ter zalednih ulic, ki se nanjo priključujejo, in prebivalcem Križevske vasi onemogočen dostop do njihovih domovanj. Ko pa se je nekajkrat zgodilo, da je bila kolona vozil celo vse do trgovine Spar, je bil ohromljen promet tudi v tistem delu mesta.

Predlog: preusmeritev prometa na Vinico

Zato so z občine apelirali na policiste, da v primeru, ko bo nastala kolona pred mejnim prehodom do krožišča v Mestnem logu, poskrbijo za takšno organizacijo prometa, da čakajoča vozila ne bodo ovirala dostopa do tamkajšnjih stavb. Če tega ni mogoče urediti, z občinske uprave predlagajo, da policisti vozila že v edinem metliškem semaforiziranem križišču preusmerijo proti mejnemu prehodu v Vinici.

Škoda tudi za gospodarstvo

Z velikimi težavami se zaradi kolon, ki nastajajo zaradi poostrene kontrole na šengenski meji, sooča tudi KZ Metlika. Dostop do njihovih poslovnih prostorov v Mestnem logu, nedaleč od mednarodnega mejnega prehoda, je namreč močno otežen, ob koncih tedna in še zlasti v poletni turistični sezoni pa celo onemogočen. Kot opozarjajo iz KZ, je največja težava, da ne obstajajo ustrezne alternativne poti, močno pa je ogrožena tudi prometna varnost.

Celoten članek novinarke Mirjam Bezek Jakše je objavljen v današnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

