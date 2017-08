Svetniki soglasni: sanacija požarišča je nujna čim prej; izcedna požarna voda močno onesnažena

3.8.2017 | 20:35

Straža - Deset od trinajstih svetnikov občine Straža z županom Dušanom Krštincem na čelu je danes soglasno sprejelo obsežni sklep devetih točk, v katerem med drugim zahtevajo čim prejšnjo sanacijo območja požarišča v Zalogu, predvsem v smislu preprečitve nadaljnje okoljske škode.

Svetniki so v skoraj dve in pol uri trajajoči razpravi med drugim prisluhnili rezultatom analize Nacionalnega laboratorija za zdravje okolja in hrano, ki so pokazale zelo kontaminirano vodo, ki je kot posledica nastala ob gašenju požara.

Vodja Oddelka za okolje in zdravje Novo mesto Dušan Harlander je večkrat poudaril, da takšna voda v nobenem primeru ne sme končati v naravnem okolju, sploh ne v reki Krki. Dodal je, da so bili v teh dveh vzorcih, katerih analizo je naročila občina Straža, poleg ostankov zgorele plastike med drugim tudi ostanki zdravil, hormonov, kovine in podobno. Ilustrativno je dejal, da kakšen parameter, kjer je dovoljena vsebnost do 10, je bila tudi od 2-3 tisoč. Sreča v nesreči pa je, po njegovih besedah, da smo v sušnem obdobju, tako da padavine niso sprale nevarnih izcednih voda v Krko. Če so takšne vode še v Zalogu, jih je treba nemudoma odstraniti, predvsem pa je treba narediti temeljito analizo tal ter odpeljati celotno zemljo, da ne pride v podtalnico, je še poudaril.

Na sami seji so bili sicer prisotni tudi predstavniki gasilcev in Civilne iniciative Zalog Loke, prišla sta tudi direktor in lastnik Ekosistemov, Gregor in Tomislav Kovačič. V svojem nagovoru svetnikom je lastnik podjetja Tomislav Kovačič večkrat poudaril, da Ekosistemi tam niso skladiščili nevarnih odpadkov. Obljubil je temeljito sanacijo območja, rušenje vseh objektov in podobno, saj bi radi z obratovanjem nadaljevali. A mu bo to le stežka uspelo, saj je župan Krštinc že pred dnevi izdal sklep o spremembi OPPN Poslovna cona Zalog, s katerim, kot je znano, Stražani že nekaj časa želijo doseči prenehanje opravljanja tovrstne dejavnosti v tem okolju.

Dušan Krštinc je po seji za Dolenjski list od vseh danes sprejetih točk izpostavil še zahtevo občinskega sveta do Agencije za okolje in prostor, da podjetju Ekostistemi odzvame vsa dovoljenja. Na naše vprašanje, kaj lahko Stražani in prebivalci Zaloga pričakujejo v naslednjem obdobju, pa je dejal, da lahko, sodeč po Kovačičevih obljubah, pričakujejo, da bo celotna zadeva sanirana v nadaljnjega pol leta. V tem času pa je prepričan, da bo tudi lokalna politika naredila svoje in preprečila delovanje družbe Ekosistemi.

S seje je vidno zadovoljen odhajal Franci Plut, ki še vedno zbira podpise za peticijo, vendar je hkrati dejal, da bitka še zdaleč ni končana. Končano bo, ko bodo za nastalo škodo in neljubi dogodek odgovarjali lastniki podjetja, je povedal. Na seji je bilo sicer prisotnih tudi 30 občanov, ki so se priključili razpravi in bili zelo jasni in odkriti v svojih zahtevah po odstranitvi tovrstne dejavnosti iz tega kraja.

Določene analize državnih inštitucij še niso končane, zato bomo o seji in rezultatih teh analiz še poročali.

