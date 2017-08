S ceste na polje

4.8.2017

Včeraj ob 5.25 uri sta pri naselju Gaberje pri Soteski, občina Dolenjske Toplice, trčili osebni vozili, pri čemer je eno vozilo zapeljalo s ceste na polje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolenjske Toplice so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja in nudili pomoč policistom ter reševalcem NMP ZD Novo mesto, ki so poškodovani voznici na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Zagorelo na drogu električne napeljave

Ob 13.39 je v Ždinji vasi, občina Novo mesto, zagorelo na drogu električne napeljave. Zaradi iskrenja in goreče plastike se je vnela trava ob drogu. Občan in gasilci GRC Novo mesto in PGD Ždinja vas so pogasili približno dvajset kvadratnih metrov goreče suhe trave. Napako na napeljavi je popravil dežurni delavec Elektro Novo mesto.

Streha vihrala nad igriščem

Ob 8.42 je v naselju Brezje pri Grosupljem, občina Grosuplje, v tretjem nadstropju večstanovanjskega objekta poškodovana platnena senčna streha ogrožala zunanje igralne površine vrtca. Streho je v neurju preteklega dne poškodoval veter. Gasilci PGD Grosuplje so platneno streho zasilno popravili in jo pospravili v ohišje na steni. Za dokončno popravilo bo poskrbel izbrani serviser.

Ključev v jašku niso našli

Ob 10.48 so občanu pri Hoferju v Boštanju, občina Sevnica, padli ključi v kanalizacijski jašek. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki pa ključev niso našli.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 7.00 do 12.00 ue zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PONIKVE na izvodu GOR. PONIKVE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 10.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS 2 NM;

- od 9.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOLENJSKE TOPLICE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA ROJE 3.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Sveti Jakob izvod Sveti Jakob med 8.30 in 12. uro, na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Tržišče kolodvor izvod železniška postaja med 8. in 12. uro in na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Lukovec in Mali Lukovec med 8. in 14. uro.

