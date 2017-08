Big Berry prinaša koristi Beli krajini

4.8.2017 | 08:55

Primostek - Podjetje Hosekra iz Slovenske Bistrice je lani začelo v Beli krajini z inovativnim projektom Big Berry. Na včerajšnji tiskovni konferenci na Primostku, kjer je podjetje postavilo sedem luksuznih mobilnih hišic, je direktor Hosekre Boštjan Hostej predstavil globalno usmerjeno vizijo, projekte in načrte Big Berryja v prihodnosti, ki imajo po njegovih besedah veliko vlogo v lokalnem, regionalnem in nacionalnem turističnem in skupnostnem razvoju.

Zgodbo ustvarjajo z mednarodno ekipo, ki je lani štela že 40 ljudi iz 26 držav. Sicer pa so si zastavili, da se bodo tesno povezali z lokalnimi partnerji. Sedaj jih imajo že 36 in po Hostejevih besedah ne mine dan, da se ne bi vsak dan oglasili vsaj pri enem, bodisi da gredo k njemu po živila ali pa mu pripeljejo goste. Ti so nastanjeni v hišicah ob 600 metrih obale Kolpe, v katero so uredili sedem dostopov.

Po besedah direktorja Rica Bela krajina Petra Črniča je Big Berry ena od treh največjih turističnih naložb v Beli krajini. Po njegovem Big Berry odlikujeta predvsem povezovanje s partnerji in marketinški pristop. Jana Apih, soustanoviteljica podjetja GoodPlace, pa je dodala, da je Big Berry uvedel veliko elementov za ohranjanje trajnostnega turizma in je lahko primer dobre prakse. Gostilničarka Andreja Drakulič Veselič, ena od partnerjev, je dejala, da je Big Berry poskrbel za trženje na drugačen način.

Besedilo in fotografije: B. Bezek-Jakše

Galerija