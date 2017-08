FOTO: Big Berry prinaša koristi Beli krajini

4.8.2017 | 08:55

Primostek - Podjetje Hosekra iz Slovenske Bistrice je lani začelo v Beli krajini z inovativnim projektom Big Berry. Na včerajšnji tiskovni konferenci na Primostku, kjer je podjetje postavilo sedem luksuznih mobilnih hišic, je direktor Hosekre Boštjan Hostej predstavil globalno usmerjeno vizijo, projekte in načrte Big Berryja v prihodnosti, ki imajo po njegovih besedah veliko vlogo v lokalnem, regionalnem in nacionalnem turističnem in skupnostnem razvoju.

Zgodbo ustvarjajo z mednarodno ekipo, ki je lani štela že 40 ljudi iz 26 držav. Sicer pa so si zastavili, da se bodo tesno povezali z lokalnimi partnerji. Sedaj jih imajo že 36 in po Hostejevih besedah ne mine dan, da se ne bi vsak dan oglasili vsaj pri enem, bodisi da gredo k njemu po živila ali pa mu pripeljejo goste. Ti so nastanjeni v hišicah ob 600 metrih obale Kolpe, v katero so uredili sedem dostopov.

Po besedah direktorja Rica Bela krajina Petra Črniča je Big Berry ena od treh največjih turističnih naložb v Beli krajini. Po njegovem Big Berry odlikujeta predvsem povezovanje s partnerji in marketinški pristop. Jana Apih, soustanoviteljica podjetja GoodPlace, pa je dodala, da je Big Berry uvedel veliko elementov za ohranjanje trajnostnega turizma in je lahko primer dobre prakse. Gostilničarka Andreja Drakulič Veselič, ena od partnerjev, je dejala, da je Big Berry poskrbel za trženje na drugačen način.

23h nazaj Oceni abecedarij to je pravzaprav to o čemer so generacije sanjale in prišel je ta veseli dan

20h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni FreakAzoid Koristi komu ? Par gostincem i tic-u. Kak lahk obmejna reka ni več dostopna oz. je če upoštevaš neka čudna pravila da prideš do vode. In naj objavijo koliko pravih gostov - unih ki plačajo - so meli do zdaj. Mislim da 0 Unija je dala denar oni so nekaj skupaj zašvasali in zdaj se grejo visoki turizem. Še 2 leti pa bo propalo. Upam

19h nazaj Oceni zakonodaja Kategorizacijski list vrsta objekta: KAMP navaja kot prvi pogoj: kamp je prostorsko omejen in funkcionalno zaokrožen, ograjen in varovan prostor.

19h nazaj Oceni FreakAzoid (1) Lastnik ali drug posestnik vodnega, priobalnega ali drugega zemljišča mora dopustiti vsakomur neškodljiv prehod čez svoje zemljišče do vodnega ali morskega dobra, ter dopustiti splošno rabo vodnega ali morskega dobra, razen, če je na vodnem, priobalnem ali drugem zemljišču zgrajen objekt iz 5., 6. in 7. točke prejšnjega člena. (2) Raba priobalnega zemljišča, ki je neposredno povezana s splošno rabo (zadrževanje na priobalnem zemljišču in odlaganje predmetov za kopanje, potapljanje, drsanje, plovbo in podobno), je dovoljena, če se lastniku ali drugemu posestniku priobalnega zemljišča s takšno rabo ne povzroča škoda. (3) Na vodnem ali priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem ali morskem dobru. (4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko lastnik ali drug posestnik objekta javne infrastrukture izključi splošno rabo na območju, na katerem se nahaja objekt, če je to nujno zaradi varovanja življenja ali zdravja ljudi. (5) Lastnik ali drug posestnik vodnega, priobalnega ali drugega zemljišča zaradi omejitev iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena nima pravice do odškodnine, razen za navadno škodo.

17h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni pejpr Ta šit od Hosekre je prinesel več sranja kot koristi Belokranjcem.

14h nazaj Oceni ponudnik Kake številke napište koliko prometa imajo tile naši ponudniki na račun tega BIG BERRYA

12h nazaj Oceni bralec Bravo "FreakAzoid"

12h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni BOLEK Kaj to je iz Marsa ali je to ob Kolpi

11h nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni abecedarij došli neki drugi klinci, nešto drugačije, pa se dežurni dušebrižnici uznemirili... kaj je dečki, ne kontate, ne ide vama u lajštru...pa tko vam je kriv..

2h nazaj Oceni vika lozar kaj sploh pomeni big barry?a je to kaka amerikanec ali kako?žal,nisem osveščena

