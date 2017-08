Zaradi nizkega vodostaja Save manj elektrike iz hidroelektrarne

4.8.2017 | 09:30

Foto: spletna stran HESS

Krško, Ljubljana - Sušne razmere vplivajo tudi na pretoke rek in posledično na manjšo proizvodnjo elektrike iz hidroelektrarn.

Hidrologija reke Save na lokaciji HE Krško je bila tako zadnji teden v povprečju 55 kubičnih metrov na sekundo (m3/s). Povprečje za avgust je bilo v zadnjih petih letih nižje le leta 2012 (53 m3/s), v ostalih štirih letih je bilo višje, med 64 in 249 m3/s. "Letos bomo beležili slabo hidrološko leto," so ocenili v družbi GEN energija, pod okrilje katere spadajo Savske elektrarne Ljubljana in Hidroelektrarne na Spodnji Savi.

Nazivne moči elektrarn so dosežene pri pretoku okoli 500 m3/s, ob nižjem pretoku je proizvodnja premo sorazmerno manjša. Po poročanju STA je trenutna proizvodnja vseh proizvodnih objektov Savskih elektrarn Ljubljana 19 megavatov (MW), kar je dobra tretjina nazivne moči njihovih HE, vseh proizvodnih objektov Hidroelektrarn na Spodnji Savi pa 20 MW, kar je manj kot desetina skupne nazivne moči.

Kot opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso), se bo v prihodnjih dneh nadaljevalo stanje male vodnatosti, sušna vodnatost številnih rek v južni in severovzhodni Sloveniji se bo stopnjevala. prav tako se bodo predvidoma do konca tedna še zviševale temperature voda.

S. G.