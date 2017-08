Cvelbar ropal kar s plastično pištolo

4.8.2017 | 11:00

Borut Cvelbar je med obravnavo dokazal, da mu matematika zelo leži. Ko je sodnik na glas računal, koliko je 7,90 evra krat dva, da bi izračunal potne stroške priče iz Ljubljane, je obtoženi kot iz topa izstrelil pravilen rezultat. "Vsaj nekaj mi gre," je rekel ob tem. (Foto: J. A.)

Novo mesto - Bolj redko se zgodi, da se obtoženci med predobravnavnim narokom in glavno obravnavo odločijo za priznanje krivde, a Borut Cvelbar iz Sel pri Dolenjskih Toplicah se je. Deloma.

Tožilstvo mu je očitalo tri rope, en poskus ropa in veliko tatvino. Gre za kazniva dejanja, ki so se konec lanskega leta in v začetku letošnjega zgodila na območju Dolenjske in Bele krajine. Na predobravnavnem naroku so mu v primeru priznanja krivde ponudili štiri leta in sedem mesecev zapora in tedaj je krivdo zanikal. Potem pa si je na glavni obravnavi prejšnji teden premislil. Verjetno je spoznal, da so dokazi, ki so mu jih med hišno preiskavo zasegli policisti, preveč obremenjujoči.

»Priznam, da sem bil v trgovini Perko na Otočcu in v trgovini Vita v Novem mestu ter v lokalu pri Matičku v Semiču. Nič pa nimam z ropom v trgovini Sonček v Dolenjskih Toplicah in s tatvino v trgovini Mladica v Semiču,« je rekel 25-letni mladenič, ki so ga na sodišče pripeljali iz pripora.

Povedal je, da je bila pištola, ki jo je uporabil na svojih treh pohodih, plastična igrača, z njim pa je bil v dveh primerih še kolega, ki ga ni hotel imenovati.

Na Otočcu je ostalo pri poskusu, v Novem mestu je po njegovih besedah odnesel 900 evrov denarja (lastnik prodajalne pravi, da je šlo za 1.300 evrov), v Semiču pa mu je natakarica izročila 190 evrov. V vseh primerih so priče govorile o podobnem vzorcu: v trgovino je vstopil moški, ki je imel na glavi kapuco, čez obraz šal, s pištolo v roki je grozil: »Vadi pare!«

Podoben scenarij ropov je bil tudi v tistih dveh primerih, ki ju ni priznal. »Lahko, da ju je naredil moj kolega, ki je bil takrat z mano. Tega ne vem,« je rekel.

Cvelbar, ki ga zastopa odvetnik Aleksander Sitar, je priznal, da je v preteklosti že prestal petletno zaporno kazen, pa tudi, da je bil tistega dne, ko se je odpravil ropat na Otočec in v Novo mesto, pod vplivom alkohola in tablet. Dodal je, da občasno uživa mamila. Kokain je kupil tudi z denarjem, ki ga je dobil med ropom trgovine Vita v Novem mestu.

»Z mamili sem se srečal pred 10, 12 leti. Vmes, ko sem bil na prestajanju kazni, sem nehal, potem pa sem se vrnil v staro družbo in sem jih spet začel uživati. Zdravim se, prejemam terapijo s tabletami,« je povedal in dodal, da mu je žal. "Če bi bil trezen, zagotovo ne bi ropal."

Sojenje se bo nadaljevalo prihodnji teden.

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu 3. avgusta 2017.

J. A.