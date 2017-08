Ekosistemi v sanacijo, bitka Stražanov še ni končana

4.8.2017 | 10:10

Straški občinski svet je sinoči enotno sklenil, da sta sanacija območja in odvzem okoljevarstvenih dovoljenj nujna. Župan Dušan Krštinc je sicer že izdal sklep o spremembi OPPN poslovne cone Zlog.

Straža - Deset straških občinskih svetnikov in svetnic od trinajstih se je včeraj popoldne, kot smo že poročali, zbralo na tretji izredni seji in soglasno sklenilo, da družba Ekosistemi in tovrstna dejavnost na območju Zaloga niso več dobrodošli. Župan Dušan Krštinc je v Stražo povabil predstavnike civilne iniciative, gasilcev, omenjene gospodarske družbe in nekaterih državnih ustanov, ki so ukrepale ob požaru, a njihovih predstavnikov iz Ljubljane ni bilo. Dobri dve uri trajajoči razpravi je prisluhnilo tudi okoli 30 občanov in občank, ki so ob koncu predstavnikom Ekosistemov dali jasno vedeti: »Če menite, da boste tu delovali še naprej, vedite, da vas bomo v kali zatrli!«

Uvodoma so vabljeni gostje povzeli dogajanje ob požaru, ki je na več lokacijah izbruhnil tistega četrtka, ter v naslednjih dneh, ko je trajala bitka z ognjem. Delo gasilcev in reševalcev sta povzela poveljnik CZ Straža Martin Krštinc in direktor-poveljnik GRC Novo mesto Gregor Blažič. Celotni stroški intervencij skoraj 600 gasilcev še niso znani, k sreči nihče ni bil huje poškodovan, je pa uničene precej opreme.

Franci Plut iz CI Občani brez meja (na levi), ob njem pa direktor in lastnik Ekosistemov, Gregor in Tomislav Kovačič.

Predstavnik novomeške enote Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je ponovil, da so prve analize vrste poljščin vsebovale pričakovane snovi, ki nastanejo ob gorenju, in da so bili rezultati vzorcev aronije in bučk s polj Kmetijske šole »kar ugodni«. Rezultate kasneje opravljenih analiz pa pričakujejo v ponedeljek: »Šele potem bomo lahko obvestili lastnike v okolici in tudi javnost.«

Dušan Harlander je opozoril na visoko kontaminiranost dveh vzorcev izcednih voda.

Stražani s svojo analizo



Medtem ko včeraj predstavniki državnih institucij niso postregli z novejšimi podatki, ali so poljščine iz okolice Zaloga varne ali ne, je občina Straža sama naročila analize izcedne vode, ki je nastala ob gašenju, pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano. Dušan Harlander je bil v poročilu jasen: gre za zelo kontaminirano vodo, ki kot taka nikakor ne bi smela končati v naravi. Po njegovih besedah imamo srečo, da je sušno obdobje in da padavine te vode niso sprale v bližnjo reko Krko, saj bi zagotovo povzročile pogin rib. Če je v podtalnici, pa ta hip še ne vedo. Če je ta voda še na območju požarišča, jo je treba po njegovih besedah izčrpati in umakniti, po vsej verjetnosti pa bo treba izkopati oz. odstraniti tudi vso zemljo. Na vprašanje Dolenjskega lista, ali lahko iz analize vode sklepajo, kakšni odpadki so goreli, je Harlander povedal: »Rezultati kažejo, da je notri veliko stvari, ki nastanejo ob izgorevanju plastike, denimo bisfenola, ki je hormonski motilec. Notri je bilo veliko težkih kovin v visokih koncentracijah, torej gre v resnici za posebne odpadke, veliko je bilo denimo bora. Veliko je bilo tudi ostankov različnih zdravil, od analgetikov do zdravil za pljučne bolezni, antibiotikov ipd., kar je vse zelo škodljivo.«

"Nikoli več tu ne boste delali. Če bi radi z ničle začeli, vas bomo v kali zatrli!"

Načrt sanacije pripravljen



Pred zbranimi je spregovoril tudi lastnik Ekosistemov Tomislav Kovačič, ki je povedal, da dogodek obžalujejo, po njegovih besedah pa upravičeno sklepajo, da ni šlo za samovžig, kar bodo skušali dokazati tudi z zasebno detektivsko preiskavo. Dejal je, da do ekološke katastrofe in ogroženja zdravja ljudi ni prišlo, da njihova družba ni prevzemala nevarnih odpadkov in da imajo že izdelan načrt sanacije območja, ki med drugim predvideva odstranitev vseh ostankov, rušenje vseh zidanih objektov ipd. Z deli so že začeli, končana naj bi bila najkasneje do konca januarja prihodnje leto, poudaril pa je tudi, da poslujejo z dobičkom ter da so finančno zmožni izvesti sanacijo. Na vprašanje, koliko odpadkov in kakšne vrste so bili, je odgovoril, da so imeli ob požaru tam šest do sedemtedensko zalogo, med razpravo občinskih svetnikov pa je bilo slišati, da naj bi bilo v Zalogu toliko odpadkov, kot jih celotna regija odloži na Cerod v treh ali štirih letih.

"Posledic ŠE ni, bodo pa ob prvem dežju, ta svinjarija bo nekam šla!"

Ob koncu je straški občinski svet enotno sklenil, da od vseh pristojnih zahtevajo hitro sanacijo ter poplačilo nastale okoljske škode, vse skupaj pa naj bi nadzirala komisija, v kateri bo poleg strokovnjakov in predstavnikov državnih agencij tudi občinska svetnica Lidija Plut. Sejo so zbrani zapustili vidno zadovoljni, lastnik Kovačič pa sklepa ni želel komentirati.

Tekst in foto: M. Martinović

