Nosečnice in doječe mamice bodo združile prijetno s koristnim

4.8.2017 | 14:35

Foto: osebni arhiv

Krško - Ob svetovnem tednu dojenja, ki ga obeležujemo prvi teden v avgustu, se bo jutri po vsej Sloveniji v različnih krajih odvijal že četrti Festival Dojiva. se. Festival je namenjen pomoči in informiranju nosečnic o dojenju in o podpori doječim mamam pri premagovanju številnih težav, ki so realna plat materinstva. Že drugo leto zapored bodo druženje nosečnic in mamic, ki dojijo, pripravili tudi v Krškem.

Glavno sporočilo letošnjega Festivala Dojiva.se je, da je materinstvo v resničnem življenju polno izzivov, ki so popolnoma normalni in jih je s podporo okolice in samozaupanjem mogoče preseči.

Letošnji festival z geslom »Normalno je«

Z letošnjo temo festivala »Normalno je« želijo opozoriti na to, da so težave, s katerimi se soočajo doječe matere, vsakdanje. »Zato javno govorimo o težavah in izzivih materinstva, da bodo svoje težave prepoznale tudi skozi izkušnje drugih mam ter dobile pogum in praktične nasvete, kako jih premagati. Bistvo našega sporočila je, da je nujno prenehati mame obremenjevati z normami, ki veljajo za adaptirano mleko ter jim sporočati, kako in kdaj bi se naj njihovi otroci dojili. Omejevanje dojenja in uvajanje rigidnih urnikov, ki so v nasprotju z naravnimi potrebami dojenčkov in otrok, pogosto vodi v prenehanje dojenja. To vpliva na samozavest žensk, ki se ob tem pogosto soočajo z občutki krivde,« izpostavljajo organizatorke vseslovenskega festivala.

V Krškem ob ribniku Resa od 9. ure dalje

Med gostujočimi predavateljicami bodo doula Martina Judež, porodna spremljevalka, svetovalka za nošenje, doula Kaja Zupančič, ter Ana Božič, avtorica priročnika za starše Od rojstva brez plenic. Kot je povedala Božičeva, ki organizira dogodek za Posavje in Dolenjsko, se bodo udeleženke zbrale ob 9. uri ob Ribniku Resa na območju Videm Krško.

»To bo več kot odlična priložnost za druženje, klepet, medsebojno povezovanje, izmenjavo mnenj in izkušenj. Verjamemo v moč, ki jo nosimo v sebi in se hkrati zavedamo, da je vse, kar se nam dogaja v življenju, normalno,« je še dodala Božičeva.

Sabina Gosenca