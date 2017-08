FOTO: Podtalnica v Lokah pri Zalogu je močno onesnažena

2h nazaj Oceni Stojan

Upal bi si trditi, da je bilo še včeraj pri dnevniku prispevek, da voda ni bila kontaminirana in da ravno tako ta umazanija ni prišla v Krko. So baje pa našli na pogorišču ostanke zdravil. Sedaj pa pridete ven s tem člankom? Vprašanje zdaj komu verjeti? Tisto analizo so menda opravile strokovne službe? Po drugi strani gledam te slike? Kaj naj si o vsem mislim? Kaj se dogaja s temi službami, ki so podale nasprotne odgovore v zvezi s tem onesnaženjem voda?