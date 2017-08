Zaradi vročine v bolnišnici oskrbeli več ljudi; previdno s pijačo, hrano in klimo

4.8.2017 | 12:40

V teh vročih dneh se raje zadržujte v senci, ne pozabite na vodo, notranji prostori pa naj bodo primerno hlajeni.

Novo mesto - Ob zelo visokih zunanjih temperaturah in vlažnosti v zadnjih dneh so v Splošni bolnišnici Novo mesto oskrbeli nekoliko večje število starejših bolnih ljudi, ki so imeli težave zaradi pregretja in izsušitve, zaradi daljše izpostavljenosti soncu. Kot so sporočili, gre predvsem za kronične bolnike z obolenji srca, pri katerih je iz navedenega razloga prišlo do poslabšanja stanja.

Več pacientov so obravnavali tudi zaradi okužb dihal, pljučnice in manjše število bolnikov z driskami zaradi zastrupitve s hrano.

Splošna bolnišnica Novo mesto poziva vse ljudi, da upoštevajo napotke za ravnanje v vročini, ki jih je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in sicer:

- predvsem pitje nealkoholnih, negaziranih, nesladkanih tekočin, vsaj 1,5 do 2 l / dan,

-bolniki z znanim srčnim popuščanjem naj se zadržujejo v hladnih prostorih, (splošna priporočila) in naj spijejo le do 1 liter tekočine,

-pazljivost pri uporabi hitro pokvarljive hrane,

-pravilni uporabi klimatskih naprav.

S. G.