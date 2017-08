Pijan v jarek; Libijce najprej odpeljali v bolnico, kasneje jih bodo predali Hrvatom

4.8.2017 | 13:45

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Včeraj nekaj pred 13. uro se je zgodila prometna nesreča v Gorenji Brezovici na območju Šentjerneja. Policisti so ugotovili, da je 27-letni voznik avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in s ceste zapeljal v jarek. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,69 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, izdali plačilni nalog in o kršitvah seznanili sodišče.

Brez izpita

Med kontrolo prometa v Štefanu na območju Trebnjega so policisti včeraj nekaj po 6. uri ustavili voznika osebnega avtomobila Škoda octavia. 32-letnemu kršitelju, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so avtomobil zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomil v zidanici

Policiste Policijske postaje Dolenjske Toplice so obvestili, da je v zadnjem tednu nekdo v vasi Veliki Lipovec vlomil v dve zidanici in odpeljal kosilnico, električno orodje in električne vodnike. Povzročil je za okoli 700 evrov škode.

Našli so jih med koruzo, popolnoma izčrpane

Policisti Postaje mejne policije Dobova so med opravljanjem mejne kontrole tovornega vlaka, ki je pripeljal iz Srbije, v enem izmed vagonov s koruzo našli tri državljane Libije, ki so se skušali izogniti mejni kontroli. Zaradi izčrpanosti in slabega zdravstvenega stanja so policisti takoj poklicali reševalce, ki so tujce odpeljali v bolnišnico. Po zdravstveni oskrbi in zaključenem policijskem postopku jih bodo predali hrvaškim varnostnim organom.

J. A.