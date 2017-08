Groza, kaj je povedal Roza

4.8.2017 | 16:55

Andrej Rozman Roza (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Kaj dela človeku kapital in kaj se pod nasiljem kapitala dogaja naravi je bila tema pridig Andreja Rozmana Roze, ki je v okviru prireditev Novomeških poletnih večerov daroval mašo pred knjigarno Goga vsem tistim, ki skupaj z njim verujejo v nič - v to, da je v Sloveniji možen ničodstotni davek na knjigo, da je možna ničodstotna revščina in da je možen nični vpliv človeka na naravo.

V blizu dve uri dolgi predstavi je v svojem duhovitem in sarkastičnem slogu temeljito razgalil barabinsko obnašanje kapitala in oblastnikov. Pridige so se izmenjevale z duhovitimi songi, podloženimi bodisi s "SAZAS free" glasbeno podlago ali pa tudi z glasbo velikih mojstrov, med drugim Donovana in Leonarda Cohena.

Seveda pa je tudi tokrat posebno pozornost posvetil slovenskemu jeziku, brez katerega, kot pravi, bi še vedno bili tu gozdovi, gore, morje in Blejsko jezero, ne bi pa bilo slovenske države. Na odru so skupaj z Andrejem Rozmanom Rozo kot ministranti, organisti in korski pevci maševali pevca Višnja Fičor in Gašper Jarni, klaviaturist Goran Završnik in kitarist Igor Leonardi.

Prihodnji četrtek se bo v okviru Novomeških poletnih večerov o ekološkem aktivizmu Janez Penca pogovarjal z Urošem Macerlom, kmetom iz Ravenske vasi, predsednikom in aktivistom Eko kroga, ki je letos v San Franciscu prejel Goldmanovo okoljsko nagrado za Evropo za mnogo let boja in skupnih prizadevanj za končanje sežiganja odpadkov in petrolkoksa v Lafarge Cementu.

I. Vidmar

Galerija





















starejši najprej

novejši najprej Komentarji (3) 3h nazaj Oceni Nona Roza je zakon! Žal sem letos manjkala, škoda. 2h nazaj Oceni luka Še en predsedniški kandidat... 2h nazaj Oceni Jasteeb mustafar Groza kaj kapital naredi iz Roze Preglej samo prijavljene komentatorje