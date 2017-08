Oljni madež na Krki; tudi danes brez ognja ni šlo

Kot so nas obvestili z Regijskega centra za obveščanje, so bili danes ob pol treh popoldne obveščeni, da je bil pri lesenem mostu na reki Krki v kraju Loke opažen oljni madež. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolenja Straža so pregledali reko Krko od čistilne naprave do jeza za lesenim mostom in niso opazili nobenih posebnosti na vodotoku.

Madež tudi na Savi

Ob 12.22 so na reki Savi pred HE Blanca, občina Sevnica, opazili črn madež na površini okoli 750 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Sevnica so onesnaženje, ki se je razkrojilo na manjše dele, posipali s topilom, odstranili z vpojnimi črevesi in pivniki ter odvzeli vzorce vode za analizo, ki so jih predali policiji. Vzrok onesnaženja ni znan, o poginu rib pa ne poročajo. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Tudi v ribniku premalo vode

Ob 12.45 so v Slinovcah posredovali gasilci PGD Kostanjevica na Krki in v slinovški ribnik prepeljali deset kubičnih metrov vode.

Zagorele veje

13 minut čez 16. uro je zagorelo ob cesti Novo mesto – Metlika, med odcepoma za Koroško vas in Vinjo vas. Gasilci GRC Novo mesti in PGD Podgrad-Mehovo so pogasili kup gorečega vejevja na površini okoli petindvajset kvadratnih metrov.

