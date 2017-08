Rekord dneva Črnomlju, v Novem mestu pa več dela v bolnišnici

4.8.2017 | 20:30

Danes so v Črnomlju namerili 40 stopinj. V zadnjih dneh se niti v Kolpi ni več možno konkretno osvežiti, saj ima ta belokranjska reka na večini kopališč kar 28 stopinj. (Foto: S.G.)

Črnomelj, Novo mesto

Temperature so danes po državi večinoma presegle 35 stopinj Celzija. Največ so čez dan namerili v Črnomlju, kjer se je temperatura na merilnem mestu Črnomelj - Dobliče okoli 16. ure povzpela na 40 stopinj Celzija.

Slovenski temperaturni rekord - 40,8 stopinje Celzija, izmerjen avgusta 2013 na letališču Cerklje ob Krki - tako ni bil dosežen. So se mu pa po podatkih Agencije za okolje RS (Arso) močno približali včeraj v Podnanosu, kjer so namerili 40,6 stopinje Celzija, kar je primorski rekord.

Visoke temperature so vplivale tudi na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. Kot smo že poročali, so v novomeški bolnišnici v zadnjih dneh oskrbeli nekoliko višje število starejših bolnih ljudi, ki so imeli težave zaradi pregretja, dehidracije, zaradi daljše izpostavljenosti soncu. Gre predvsem za kronične bolnike z obolenji srca, pri katerih je prišlo do poslabšanja stanja. Več pacientov so obravnavali še zaradi okužb dihal in pljučnice ter manjše število bolnikov z driskami zaradi zastrupitve s hrano.

Na zdravje ljudi lahko vplivajo tudi koncentracije ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, saj dražijo sluznico in dihala. Po podatkih Arsa je bila opozorilna vrednost koncentracije ozona okoli 14. ure presežena v Ljubljani. Zvečer naj bi koncentracija ozona padla.

Ljudem s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka priporočajo, da v tem času ostanejo v zaprtih prostorih, kjer je koncentracija ozona nižja. Nasvet, naj se v času trajanja previsoke koncentracije izogibajo naporom, pa velja tudi za zdrave ljudi.

Vročina utrudi tudi voznike

Policisti opozarjajo, da visoke temperature vplivajo tudi na počutje voznikov, ki jih pozivajo, naj bodo v poletni vročini nadvse previdni, saj se pogosteje pojavi utrujenost, s tem pa močno poslabša zbranost. Voznikom svetujejo, naj si med daljšo vožnjo večkrat vzamejo čas za odmor, se sprehodijo in pretegnejo ter zaužijejo dovolj tekočine.

V gorah možni hitri vremenski preobrati

Poziv k previdnosti velja tudi planincem in pohodnikom. Kot še poroča STA, na kranjski policijski upravi opozarjajo, da je vročina nevarna tudi v gorah, kjer so možni hitri vremenski preobrati. Svetujejo, naj bo izbira poti premišljena ter prilagojena dejanskim zmožnostim posameznika in njegovemu zdravstvenemu stanju. Planincem in pohodnikom svetujejo, naj na pot vzamejo dovolj brezalkoholnih tekočin, za sestop, ko so že utrujeni, pa naj izberejo lažje poti.

S. G.