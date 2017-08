Jubilejni Črnfest naj bi bil najboljši doslej

5.8.2017 | 08:25

Črnomelj - Klub belokranjskih študentov, Mladinski kulturni klub Bele krajine in Mladinski center BIT pripravljajo že jubilejni deseti festival Črnfest, ki bo v Črnomlju od 12. do 26. avgusta. Organizatorji zatrjujejo, da bo letošnji festival, katerega slogan je Dobro za vse, najboljši doslej.

Festival dobre glasbe, gledališča, smeha in otroškega rajanja so razdelili v tri sklope: glasbeni koncerti, gledališki program in otroški program. Večina prireditev bo v grajskem atriju, razen stand up nastopov in gledališke predstave Kluba belokranjskih študentov. Glavni dogodek, ki bo 19. avgusta in na katerem bodo nastopili Bro, Magnifico, Pero Lovšin in Španski borci, pa bo v starem mestnem jedru. Takrat bo središče mesta tudi zaprto za promet. Sicer pa bodo prireditve prav vsak dan, razen ob nedeljah. Torej se jih bo zvrstilo 13, na njih pa pričakujejo 7.000 obiskovalcev z vseh koncev Slovenije in tudi iz tujine.

Kot so na novinarski konferenci povedali Jure Kuhar, Marko Simčič, Vita Jankovič, Nina Miketič in Matrin Fir, so pripravili tudi bogat spremljevalni program z veliko športa, predstavami in delavnicami za otroke, predavanji, kulinaričnim večerom in razstavami.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

