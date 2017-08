Ribiči zaskrbljeni

Sevnica - Na Savi pred hidroelektrarno (HE) Arto-Blanca so včeraj, kot smo poročali, opazili večji črni mastni madež, ki ga je veter popoldne spihal proti Sevnici, kjer se je razkrojil na vodni površini približno 750 kvadratnih metrov. Sevniški gasilci so ga tam posipali s topilom in odstranili z vpojnimi črevesi. Hkrati so vzeli vzorce in jih predali policiji.

Po podatkih brežiškega regijskega centra za obveščanje vzrok onesnaženja ni znan, o poginu ribjega življa pa niso dobili poročil. O dogodku so obvestili pristojne službe. Po poročanju Televizije Slovenija so ribiči na Sevniškem zaskrbljeni, domačini pa ugibajo, ali je madež posledica izpusta iz čistilne naprave v Dolnjem Brezovem.

Alarm v ŠC

Z ReCO Brežice o izrednih dogodkih v minuli noči ne poročajo, z novomeškega centra pa so dodali, da se je sinoči nekaj po 19.20 v Šolskem centru na Šegovi ulici v Novem mestu sprožil avtomatski javljalnik požara. Gasilci GRC Novo mesto so požarno pregledali in prezračili strojnico objekta, škoda ni nastala.

