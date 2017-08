Srednjeveški dan s pestrim programom

5.8.2017 | 09:05

Foto: M.L.-S., arhiv DL

Ribnica - Ribniški grad bodo danes že četrtič zavzeli vitezi, grajske dame, dvorski norčki, trubadurji, kmetje in tlačani. Začenja se namreč tradicionalni Srednjeveški dan, ki prinaša pester glasbeno-plesni program z močno mednarodno udeležbo nastopajočih srednjeveških skupin, so sporočili iz društva Viteški red Viridi Hedera, ki prireditev organizira.

Na grajskem dvorišču in za grajskim obzidjem bodo po navedbah STA postavili srednjeveški tabor z okrog 20 šotori, pričakujejo pa 14 različnih srednjeveških skupin iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Avstrije in Madžarske.

Organizatorji napovedujejo, da bodo obiskovalci lahko spoznavali življenje vitezov, si ogledali prave viteške boje in se sprehodili po srednjeveški tržnici. Na srednjeveškem dnevu bodo predstavili tudi plese in glasbo tistega časa, viteške spretnosti, lokostrelstvo in srednjeveško kulinariko.

Največ pozornosti bodo letos namenili najmlajšim, za katere pripravljajo otroške predstave, pravljični kotiček, srednjeveški vrtiljak in srednjeveške delavnice, skozi katere bodo lahko spoznavali način srednjeveškega življenja, srednjeveško orožje in opremo ter viteško bojevanje. Ob 16. uri se bodo otroci lahko pomerili v bitki s pravimi vitezi.

Organizatorji so letos pripravili še natečaj za najlepšo fotografijo, zato vabijo k sodelovanju tako profesionalne kot ljubiteljske fotografe. Srednjeveški dan v Ribnici bodo sklenili s koncertom skupine Galna Humlor iz Avstrije.

M. M.