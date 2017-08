Ekološka patrulja: Ukrepati je treba pred prvim dežjem!

5.8.2017 | 10:15

Posnetek ekološke patrulje (Foto: Aleš Plut)

Zalog, Straža - »Prosimo, da po svojih močeh ekspeditivno pristopite k reševanju ekološke bombe, ki je že uničila podtalnico, da čim bolj omilite vplive na našo lepotico Krko, ki je v življenjski nevarnosti, skupaj z nami, lokalnim prebivalstvom,« je sinoči vnovič opozoril član eko patrulje Aleš Plut in poslal obljubljeno poročilo.

V njem so med drugim o črnem vzorcu vode, odvzetem iz bližnjega vodnjaka ob pogorišču v Zalogu, zapisali: »Obrat je od vodnjaka oddaljen 400 m zračne linije. Na podlagi tega je možno z veliko gotovostjo sklepati, da so vodnjak preko podtalnice napolnile količinsko zelo obsežne izcedne vode z neurejenega obrata, ki so nastale pri gašenju katastrofalnega požara izpred 14 dni. Ta je ohromil obrat, saj so bili uničeni ključni deli obrata, vključno z večino odpadne surovine, ki je vsebovala tudi nevarne odpadke – to so povedali gasilci, kot priče; prav tako pa imamo tudi dokazne fotografije. Obrat ni imel najosnovnejše protipožarne ureditve, prav tako pa tudi ne zadrževalnika izcednih vod, zato so se le-te prosto izlivale skozi neutrjena tla obrata (zemlja), kjer so se na prostem skladiščile surovine, ostalo pa po starih in novih ceveh na poljedelske površine 1. kvalitete. Zemlja je zaradi suše zelo presušena, zato je obsežna izcedna požarna voda s travnika, ki je zavoljo rednega dotakanja izcednih vod v preteklih 10 letih popolnoma uničen, poniknila v zemljo v tako kratkem času, da tega vaščani ne pomnijo. Sklepamo, da je podtalnica na tem delu popolnoma kontaminirana s težkimi kovinami, smrtno nevarnimi kemikalijami, hormoni, strupi. Obstaja velika nevarnost, do bo večje deževje te izjemno nevarne kemikalije odplaknilo neposredno v Krko, če ne drugače, ob mešanju poplavne vode in vode iz vodnjaka, saj je ta od Krke oddaljen le 5 m in se nahaja v izrazito poplavnem območju. Takrat bo kontaminirana tudi struga reke Krke in predvidevamo množičen pogin rib, v več ponavljajočih se primerih!«

V RDEG Ivančna Gorica so ob koncu poročila, ki ga objavljamo tudi v priponki spodaj, še zapisali, da se s sanacijo območja mudi, sporne izcedne vode pa je treba izčrpati in umakniti iz naravnega okolja še pred naslednjim deževjem.

Kot smo poročali, je svoje analize dveh vzorcev izcednih voda naročila tudi straška občina, o rezultatih pa je na četrtkovi izredni seji poročal Dušan Harlander iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Med drugim je povedal, da gre za zelo kontaminirano vodo, ki kot taka nikakor ne bi smela končati v naravi, če je onesnažila tudi podtalne vode, pa še ni bilo znano. Iz vmesnega poročila Agencije za okolje, ki so ga prebrali na omenjeni občinski seji, pa med drugim izhaja, da »tla niso bila trajno onesnažena, razen tam, kjer se je stekala izcedna voda, in da je nevarnost onesnaženja podtalne vode zaradi strukture tal zelo majhna.«

M. M.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj Oceni Ekolog Ničesar ne vidim spornega v vašem zapisniku, edino kar manjka dokument laboratorijske preiskave od ELME ali IJS, ker NLZOH nima akreditacije za težke kovine in ostale anorganske strupe. Tisto kar je g. Harlander povedal je vprašanje, če so to verodostojne trditve. Zato preverite, če niste tisto, ko je tako črno, da niste slučajno nafto našli; brez laboratorijske preiskave se nič ne ve!!!! Preglej samo prijavljene komentatorje