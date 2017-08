Škodo zaradi pozebe prijavite do 23. avgusta

5.8.2017 | 14:15

Največ škode je pomladanska pozeba povzročila sadjarjem. (Foto: Občina Brežice, arhiv DL)

Ljubljana - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča kmetijska gospodarstva, da je rok za vložitev obrazca za prijavo škode po letošnji pozebi na pristojno občino do 23. avgusta. Prijava škode je predpogoj za vključitev površin kmetijskega gospodarstva v končno oceno škode, na podlagi katere je možno uveljaviti ukrepe za pomoč po pozebi v letu 2017.

Med drugim so še zapisali, da je Uprava RS za zaščito in reševanje kmetijskim gospodarstvom konec julija že poslala predtiskane obrazce za prijavo škode, ki jih morajo nosilci kmetijskega gospodarstva pregledati, vpisati podatke o odstotku poškodovanosti posameznih kultur ter priložiti dokazila (slike, cenilni listi zavarovalnic,…). Ker je določena območja prizadela tudi toča in suša, je zaradi predpisov EU za priglasitev pomoči po pozebi v letu 2017 potrebno natančno ločiti škodo, ki je nastala zaradi pozebe, od škode zaradi toče in suše. Kmetijska gospodarstva, ki morebiti niso prejela predtiskanih obrazcev, naj se obrnejo na predstavnike občinske komisije na občini, kjer bodo lahko pridobila več informacij.

Občinske in regijske komisije za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah bodo v sodelovanju s kmetijskimi inšpektorji opravile kontrolne oglede poškodovanosti kmetijskih kultur na terenu do 15. septembra.

M. M.