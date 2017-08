Nuklearka nadaljuje nadgradnjo varnostnih sistemov

5.8.2017 | 16:25

NEK (Foto: NEK, arhiv DL)

Krško - Nuklearna elektrarna Krško (Nek) je z italijanskim podjetjem Ansaldo Nucleare te dni podpisala pogodbo za izvedbo projekta nove dodatno utrjene zgradbe z dodatnimi viri vode in sistemi za odvod zaostale toplote v primeru nedelovanja obstoječih sistemov. Projekt bodo končali do konca leta 2021, nuklearka bo naložbo pokrila z lastnim denarjem.

V Neku, kjer niso navedli vrednosti omenjene pogodbe, so za STA pojasnili, da bodo stroške naložbe porazdelili po letih. V njenem okviru pa bodo vgradili dodatni črpalki za vbrizgavanje hladilne vode v uparjalnika in primarni hladilni krog.

Omenjeni projekt, ki bo okrepil jedrsko varnost krške nuklearke, obsega izdelavo dokumentacije, gradnjo dodatno utrjene zgradbe in nabavo, vgradnjo ter preizkus opreme. Njegovo končanje predvidevajo konec leta 2021.

Naložbo bodo pokrili z lastnimi sredstvi amortizacije in z zadolževanjem v skladu z vsakoletnim gospodarskim načrtom. Sicer pa gre za zadnji projekt tretjega dela programa varnostne nadgradnje Neka.

Program nadgradnje varnosti Nek, "ki izhaja iz obratovalnih izkušenj jedrske industrije po dogodkih na Japonskem in spreminjajočih se razmer v okolju ter pomeni izpolnitev odločb Uprave RS za jedrsko varnost o izvedbi modernizacije varnostnih rešitev za preprečevanje težkih nesreč in blažitev njihovih posledic, obsega izvedbo dodatnih varnostnih sistemov, ki zagotavljajo odpornost elektrarne na izredne naravne in druge dogodke nizke verjetnosti", kot so ekstremni potres, poplava in padec komercialnega letala, so dodali.

Prvi del tridelnega programa nadgradnje varnosti so končali leta 2013. Zdaj potekajo projekti drugega dela, ki obsegajo tudi nadgradnjo operativnega podpornega centra in gradnjo pomožne komandne sobe, v omenjeni tretji del pa spada še uvedba suhega skladiščenja izrabljenega goriva.

Krška nuklearka bo po končanih posodobitvah, ki jih obsega program nadgradnje njene varnosti, po varnostnih merilih primerljiva s tovrstnimi novimi elektrarnami, so še zapisali v Neku.

O podpisu omenjene pogodbe z italijansko energetsko družbo Ansaldo Nucleare so v sredo poročali tudi na spletni strani SeeNews, ki objavlja poslovna poročila za jugovzhodno Evropo. Omenjeno poročilo pa ne razkriva vrednosti pogodbe.

M. M.