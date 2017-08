Akumulacijsko jezero polnijo do delovne gladine

5.8.2017 | 20:05

Tehnični pregled in začetek poskusnega obratovanja brežiške hidroelektrarne predvidevajo konec septembra. (Foto: M. L., arhiv DL)

Brežice - V novozgrajeni hidroelektrarni (HE) Brežice te dni opravljajo le še manjša obrtniška dela in končne zunanje ureditve, tako da jezovna zgradba in njena okolica dobivata končno podobo. Hkrati poteka dokončna polnitev akumulacijskega bazena. Tehnični pregled in začetek poskusnega obratovanja brežiške hidroelektrarne predvidevajo konec septembra.

Po podatkih družbe Hidroelektrarne na spodnji Savi so vse tri brežiške agregate po njihovem 60-dnevnem pogodbenem poskusnem obratovanju začasno prevzeli ob znižani gladini akumulacijskega bazena.

Po dvigu gladine brežiškega akumulacijskega jezera na nominalno oz. delovno koto in vnovičnih zagonskih preizkusih vseh treh agregatov pri polni moči pa bo po poročanju STA sledil njihov končni prevzem.

V HE Brežice potekata tudi predaja in prevzem rezervnih delov hidromehanske, turbinske in generatorske opreme ter preostale elektro opreme. Objekt in njegovo okolico že tehnično varujejo, deluje tudi seizmični, tehnični in okoljski nadzor elektrarne.

Kot so poudarili v Hidroelektrarni na spodnji Savi, rok za izvedbo tehničnega pregleda in začetek poskusnega obratovanja HE Brežice ostaja nespremenjen ter je predviden za konec prihodnjega meseca.

Po zadnjih ocenah bo celotna naložba predzadnje v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi, HE Brežice, brez davka dosegla 278 milijonov evrov. Od teh naložba v njen energetski del približno 118 milijonov evrov, naložba v infrastrukturni del z vodno akumulacijo pa približno 160 milijonov evrov. HE Brežice so začeli graditi marca 2014.

Glede naslednje in zadnje v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi, HE Mokrice, je minister za infrastrukturo Peter Gašperšič ob svojem julijskem obisku in ogledu HE Brežice povedal, da si z vsemi vpletenimi ministrstvi in drugimi službami prizadevajo zagotoviti denar za njeno gradnjo. Mokriško hidroelektrarno naj bi začeli graditi prihodnje leto ali najkasneje leta 2019, je še napovedal minister.

M. M.