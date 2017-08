Prevrnil se je z avtom. Gasilci z vodo za grajski ribnik

5.8.2017 | 18:30

Danes nekaj pred 17. uro je v ulici Pot na Laze na Mirni voznik z osebnim vozilom zapeljal na brežino in se prevrnil. Gasilci PGD Trebnje in Mirna so požarno in naletno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, vozilo postavili nazaj na kolesa in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Trebnje, ki so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto, poročajo dežurni z ReCO Novo mesto.

Ponekod črpali ...

Iz brežiškega centra pa dodajajo, da so gasilci PGE Krško zjutraj okoli 7.30 na Sremiški ulici v Krškem iz prostorov v večstanovanjskem objektu prečrpali okoli tisoč litrov vode zaradi okvare na vodovodnem omrežju.

... drugod dostavili

Ob 12.38 pa so v Kostanjevici na Krki gasilci PGD Kostanjevica na Krki v grajski ribnik prepeljali deset kubičnih metrov vode.

Dežurni v današnjem poročilu še navajajo, da je bila dopoldne v Stari vasi na Bizeljskem in okolici zaradi okvare na vodovodnem omrežju motena oskrba s pitno vodo. Napako ob 18. uri še vedno odpravljajo delavci Komunale Brežice.

Brez elektrike bodo

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah, prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorskih postaj Brežice Jutranjka, HE Brežice, Čatež, Čatež motel, Čatež vas in VGP Čatež, jutri med 5. in 7.30.

