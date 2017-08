Motorist v bolnišnico, počilo pri Rožnem

6.8.2017 | 08:15

Ilustrativna fotografija

Včeraj ob 18.57 je na cesti Dvor—Žužemberk pri odcepu za naselje Trebča vas, občina Žužemberk, padel motorist in se poškodoval. Oskrbeli so ga reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in ga nato prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Žužemberk so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator, pomagali reševalcem in odstranili motor s ceste.

Ob 17.20 sta na Rožnem, občina Krško, trčili osebni vozili. Reševalci NMP Krško so na kraju oskrbeli tri lažje poškodovane osebe.Gasilci PGE Krško so kraj zavarovali, odklopili akumulatorja, preprečili nadaljnje iztekanje motornih tekočin, nudili pomoč poškodovanim do prihoda reševalcev, nudili pomoč pri odstranitvi vozil in očistili cestišče.

Ob 20.40 so v Krški vasi, občina Brežice, gasilci PGD Krška vas zaradi motnosti vode izpirali hidrantno omrežje.