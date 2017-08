Tokrat je udaril Tonči Mujan

6.8.2017 | 08:30

Mujan je z mojstrovino na malem prostoru obrnil obrambo Rudarja in Krčanom priskrbel nove tri točke. (Foto: G. Wernig, m24.si)

Krško je pod vodstvom Stipeta Bulajća odlično začelo novo sezono. (Foto: G. Wernig, m24.si)

Velenje - Nogometaši Krškega so v 4. krogu Prve lige Telekom Slovenije v Velenju premagali Rudar z 1:0 (0:0). Velenjčani na domačem terenu sploh še nikoli niso premagali Krškega in Posavci se v Šaleško dolino tudi tokrat niso prišli branit.

V uvodnih 45 minutah gledalci niso videli veliko razburljivih dogodkov. Do končnice so bili gosti nekoliko nevarnejši, prišli so do dveh priložnosti, ki pa sta ostali neizkoriščeni. V 24. minuti so izvedli lepo akcijo, z leve strani je v sredino kazenskega prostora podal Klemen Šturm, tam jo je sprejel Nikola Mandić, ki pa je iz ugodnega položaja streljal čez gol. Čez gol je nekaj minut pozneje s prostega strela streljal tudi Tonči Mujan, edini strel v okvir vrat za Krško pa je bil delo Lea Ejupa, poskusil je od daleč, a je vratar Matej Radan žogo odbil.

Domači so veliko poskušali s streli od daleč, v tem sta prednjačila mlada Jakob Novak in Anže Pišek, toda niti en niti drug nista posebej nevarna, čeprav so pri enem izmed strelov Novaka gledalci že videli žogo v mreži, a je ta zadela enega od obrambnih igralcev Krškega, v nadaljevanju akcije pa je bil nenatančen Robert Pušaver. V končnici je do dveh polpriložnosti prišel še John Mary, toda izid se ni spremenil.

Streli od daleč so bili tisto, na kar so domači stavili tudi na začetku drugega dela. Gostujoči vratar Marko Zalokar je imel ob poskusu Novaka kar precej dela, Pišek pa je streljal mimo gola. Na drugi strani je odgovoril Miljan Škrbić, na levi strani kazenskega prostora je preigraval, sprožil strel po tleh, toda Radan je žogo odbil v kot.

To je bila le napoved zadetka, ki je padel štiri minute pozneje. Mandić je prodrl po levi strani, zavrnil žogo v sredino, domača obramba je ni uspela izbiti, prišla je do Mujana. Dalmatinec v dresu Krškega je najprej mojstrsko nakazal strel, se osvobodil tekmečevega branilca, s tem pa tudi presenetil Radana, ki je bil v nadaljevanju samostojne akcije nemočen, strel Mujana je končal v levem, nepokritem delu mreže.

Po petih golih Škrbića v treh krogih, je Mujanov gol to sploh prvi zadetek katerega od njegovih soigralcev. Dalmatinec se je pred tem izkazal že s tremi podajami za gol.

Škrbić bi v 74. minuti lahko povišal rezultat, to mu je preprečil Radan, ravno tako pa bi lahko v protinapadu lahko bolje streljal Ilja Markovski, žogo je iz ugodnega položaja poslal čez gol. Škrbić je imel v 83. minuti imel še eno priložnost, tudi te ni izkoristil, tako da je ostalo pri minimalni zmagi Krškega.

* Stadion Ob jezeru, gledalcev 500, sodniki: Jug (Tolmin), Praprotnik (Ljubljana), Žunič (Kranj).

* Strelec: 0:1 Mujan (64.).

* Rudar Velenje: Radan, Pušaver, Bolha, Vuklišević, Kašnik, Črnčič (od 73. Radić), Novak (od 76. Vizinger), Bijol, Pišek, Mary, Tucić (od 54. Markovski).

* Krško: Zalokar, Jakolić, Krajcer, Ejup, Šturm, Nakić (od 75. Jurina), Jovanović (od 46. Kovačič), Diyoke (od 86. Dušak), Mujan, Škrbić, Mandić.

* Rumeni kartoni: Bolha, Vuklišević, Bijol, Markovski; Ejup, Jovanović, Mujan, Jurina, Jakolić, Dušak.

* Rdeč karton: /

* Izidi, 4. krog:

Triglav Kranj - Olimpija Ljubljana 0:0

Rudar Velenje - Krško 0:1 (0:0)

- petek, 4. avgust:

Aluminij - Celje 2:2 (1:1)

- nedelja, 6. avgust:

16.50 Ankaran Hrvatini - Maribor

20.00 Domžale - Gorica

- lestvica:

1. Olimpija 4 3 1 0 9:1 10

2. Maribor 3 3 0 0 5:2 9

3. Krško 4 2 1 1 6:6 7

4. Domžale 3 2 0 1 8:3 6

5. Rudar Velenje 4 2 0 2 5:4 6

6. Aluminij 4 1 1 2 6:9 4

7. Celje 4 1 1 2 4:9 4

8. Triglav Kranj 4 0 3 1 3:4 3

9. Ankaran Hrvatini 3 0 1 2 2:6 1

10. Gorica 3 0 0 3 1:5 0

B. B.