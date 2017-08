Vročina popušča, predvsem na zahodu možna tudi toča

6.8.2017 | 09:10

Ob Kolpi in v njej je vročina znosnejša (Foto: M. B.-J.)

Po vročem in sončnem tednu, ko se temperature ponekod po Sloveniji presegle tudi 40 stopinj Celzija, bo danes delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Krajevne plohe in nevihte se bodo sprva pojavljale v severni Sloveniji, popoldne pa tudi drugod.

Po napovedih agencije za okolje (Arso) bo danes velika toplotna obremenitev le na delu južne Slovenije in Primorskem, kjer je uprava za zaščito in reševanje v soboto razglasila veliko požarno ogroženost.

Predvsem v zahodni in južni Sloveniji bodo zvečer ob prehodu hladne fronte tudi krajevna neurja. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem zvečer večinoma zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa od 26 do 32. Na jugu Slovenije se po napovedih Arsa živo srebro lahko povzpne tudi do 35 stopinj Celzija.

Za nedeljo popoldne in zvečer meteorologi pričakujejo nastanek močnih neviht z nalivi, sunki vetra in točo. Močne nevihte se bodo najprej pojavljale na severozahodu, kasneje pa tudi v celotni zahodni polovici Slovenije. Ob tem lahko narastejo nekatere manjše reke in hudourniki. Ob prehodu hladne fronte v večernih urah pričakujemo močan piš severnega vetra, ki bo predvidoma najmočnejši ob obali in bo v sunkih dosegal hitrosti okrog 100 km/h. Umiritev razmer pričakujemo sredi noči na ponedeljek.

Dež bo do ponedeljka zjutraj že ponehal, najpozneje na vzhodu. Čez dan bo povečini sončno, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, vročine ne bo. Večinoma sončno bo tudi v torek.

Najvišjo temperaturo četrtega vročinskega vala so na Arsu sicer namerili v četrtek v Podnanosu, ko je termometer pokazal 40,6 stopinje Celzija. Slovenski temperaturni rekord - 40,8 stopinje Celzija, izmerjen avgusta 2013 na letališču Cerklje ob Krki - tako ni bil dosežen.

B. B.