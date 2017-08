Voda iz vaških vodovodov ni varna

6.8.2017 | 10:30

Dobra desetina prebivalcev občine Krško se oskrbuje iz vaških vodovodov, ki pa v večni primerov ni varna za uživanje. (Foto: B. Colarič)

Krško - Več kot polovica odvzetih vzorcev na vaških vodovodih je bila mikrobiološko neustreznih, dobrodošle pa bi bile tudi kompleksnejše kemične analize.

V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto, so letos opravili prvi pregled vodovodov in izvirov na območju občine Krško, ki niso v upravljanju družbe Kostak, ampak jih upravljajo sami uporabniki.

Pregledali so skupno 45 vaških vodovodov, iz katerih se oskrbuje približno 2.850 oseb oz. dobra desetina vseh občanov. Odvzeli so 45 vzorcev (iz vodovodne pipe) za osnovno mikrobiološko preiskavo in 45 vzorcev za osnovno sanitarno-kemično preiskavo, raziskave pa so opravili tudi na devetih izvirih.

Mikrobiološke preiskave so pokazale, da je bila voda v času pregleda mikrobiološko neoporečna na vsega 21 vodovodih, kar je manj kot v letu 2016. Na vseh preostalih je bila onesnažena z bakterijami Escherichia coli in koliformnimi bakterijami. Podobno velja tudi za izvire – voda je bila mikrobiološko neoporečna le na treh izvirih, kot stabilen in primeren za pitje pa Dušan Harlander, ki je opravljal analize, označuje le izvir Armeško.

Voda iz vaških vodovodov se je bolje odrezala pri fizikalno-kemičnih preiskavah, ki so pokazale, da so bili vzorci skladni s pravilnikom. Izjema je vzorec odjemalca iz Dobrove, ki je bil neustrezen zaradi motnosti. Harlander pa pri tem vseeno opozarja, da z osnovnimi analizami ne morejo ugotoviti prisotnosti nekaterih onesnaževal, kot so pesticidi ali težke kovine, zato predlagajo občini, naj naroči dodatne preiskave.

Rezultati opravljene preiskave so odraz trenutnega stanja, saj je iz primerjave analiz, ki so bile opravljene v preteklih letih, mogoče ugotoviti, da se kakovost vode skozi leto na teh vodovodih in izvirih bistveno spreminja. Odvisna je predvsem od vremenskih razmer in letnega časa ob odvzemu vzorca. Kakovost vode na vodovodih, kjer so uvedli razkuževanje, se je sicer izboljšala, vendar je voda kljub temu občasno neustrezna.

Harlanderjeva uradna zdravstvena ocena se glasi, da zaradi nestabilnosti kakovosti vode iz vaških vodovodov in izvirov voda iz teh vodovodov oz. zajetij ni zdravstveno ustrezna, vodooskrba pa ni varna. »Zdravje ljudi je nenehno ogroženo, saj je stalno prisotna možnost, da zbolijo zaradi nalezljivih črevesnih bolezni. Zaradi pogoste prisotnosti fekalnih in koliformnih bakterij je treba vodo obvezno prekuhati, o čemer morajo biti obveščeni vsi porabniki.«

Na dolgi rok pa Harlander priporoča sanacijo obstoječih sistemov z uvedbo filtracije in kloriranja vode. Vodovode bi po njegovem morali upravljati profesionalno usposobljeni upravljavci (Kostak), tam, kjer je priprava oz. razkuževanje vode že uvedeno, pa bi morali v skladu s predpisi zagotoviti reden nadzor. Prav tako bi bilo treba vzpostaviti vodovarstvene pasove, s čimer bi dodatno zavarovali vodni vir in izboljšali kakovost vode.

Poročilo o kakovosti vode.

Boris Blaić