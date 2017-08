Tradicionalno srečanje upokojencev Dolenjske in Bele krajine

6.8.2017 | 12:00

Prireditelji so pričakovali, da se bo zbralo okoli 1500 upokojencev, a bilo jih je manj kot v preteklih letih.

Vera Pečnik, podpredsednica Zveze društev upokojencev Slovenije

Jožica Maučec Zakotnik, državna sekretarka na ministrstvu za zdravje

Jože Jazbec, predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine

Dolenjske Toplice - Na Jasi v Dolenjskih Toplicah je včeraj potekalo tradicionalno srečanje upokojencev, ki ga pripravlja Pokrajinska zveza društev upokojencev (PZDU) Dolenjske in Bele krajine. Zbralo se jih manj kot v preteklih letih, a vseeno je bilo druženje z vrstniki prijetno, obenem pa je bila to tudi priložnost, da spregovorijo o njihovih trenutnih razmerah.

Če so lani izpostavili, da jih kar četrtina živi pod pragom revščine, saj je kar 125 tisoč upokojencev prejemalo manj kot 500 evrov, se je letos stanje nekoliko izboljšalo, je dejala Vera Pečnik, podpredsednica Zveze društev upokojencev Slovenije. »Dosegli smo, da je z zakonom določeno, da tisti, ki imajo polno pokojninsko dobo, ne morejo imeti manj kot 500 evrov pokojnine. To je bil največji absurd, da je človek delal 40 let in imel 420 evrov pokojnine,« je povedala Pečnikova.

A težava je še vedno pri upokojencih, ki nimajo polne pokojninske dobe, ali so bili predčasno invalidsko upokojeni. »Zato si prizadevamo, da bi bil ta odstotek obračuna oz. začetek izračuna pokojninske osnove nekoliko višji. Mi si želimo, da bil 60 odstotkov, pobožna želja pa je, da bi bil 65 odstotkov od osnove,« je dejala Pečnikova.

Med gosti srečanja je bila tudi državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Jožica Maučec Zakotnik, ki je dejala, da se na ministrstvu prizadevajo, da pravice uporabnikov čim bolj približajo njihovim potrebam. Po njenih besedah se prizadevajo tudi ohraniti javno kakovostno zdravstvo, ki bo dostopno vsem. »Zmanjšanje razlik v dostopnosti si prizadeva doseči tudi zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki bo zmanjšal prispevno stopnjo za upokojence oz. za tiste, ki imajo manjše prihodke. Tako bo večina upokojencev za zdravstveni prispevek potem plačevala manj, kot plačuje sedaj,« je dejala Maučec Zakotnikova in izpostavila pomembnost preventivnega programa Svit za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka na debelem črevesju in danki. »Program teče že osem let. Do sedaj smo odkrili več kot 2700 rakov in več kot 70 odstotkov teh rakov je v zgodnji fazi. Pomembno pa je, da se ljudje odzivajo, kajti še vedno se jih 40 odstotkov ne odzove,« je o programu povedala državna sekretarka.

Na pokrajinski zvezi pravijo, da stanje upokojencev ni bilo nikoli dobro in tudi sedaj ni rožnato. »Trudimo se, da bi stanje izboljšali, vendar je težko. Vsaka vlada preden pride na oblast nekaj obljubi, potem pa je vedno težje pri izpolnjevanju obljub,« je dejal predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine Jože Jazbec.

V pokrajinsko zvezo društev upokojencev je vključenih 36 društev, ki so na vseh področjih zelo aktivna. »V lanskem letu so na različnih področjih pripravila več kot 540 dogodkov,« je dejal Jazbec in med drugim izpostavil program Starejši za starejše, ki je dobil priznanje evropske skupnosti. »V njem na ravni države deluje 3500 prostovoljcev. Ljudje najbolj potrebujejo druženje, saj so zelo osamljeni, potem ko se jim socialna mreža po upokojitvi precej skrči. Včasih je potrebno tudi prenašanje hrane iz trgovine, spremstvo k zdravniku, prinašanje zdravil iz lekarne, drobna gospodinjska dela, nekaj manj pa je osebne nege, ker za to nimamo strokovno usposobljenih prostovoljcev,« je dejala vodja programa Rožca Šonc, ki je obenem tudi predsednica novomeškega društva upokojencev.

Na koncu so podelili tudi pokala ob koncu 42. športnih iger PZDU Dolenjske in Bele krajine.

Besedilo in fotografije: R. N.

