Robert Rotar umrl po padcu v preiskovalnem zaporu!

6.8.2017 | 12:05

Robert Rotar (Foto: T. J. G., arhiv DL)

Zadar, Novo mesto - Dva dni po tem, ko je bil priprt v preiskovalnem zaporu v Zadru, je na poti v zadrsko bolnišnico v soboto umrl 47-letni Novomeščan Robert Rotar, osumljen ponarejanja denarja in dokumentov, je poročal Zadarski list. Dodaja, da bodo v ponedeljek izvedli obdukcijo, po kateri bo znan vzrok smrti.

Časnik je izvedel, da je Rotarju v soboto zjutraj v njegovi zaporniški celici postalo slabo, zaradi česar je padel in si pri tem poškodoval glavo. Na pomoč so mu najprej priskočili sojetniki v celici, ki so takoj skušali ustaviti krvavitev, potem pa tudi pazniki, ki so ga do prihoda nujne medicinske pomoči uspeli reanimirati in vzpostaviti stik, a je nato umrl na poti do bolnišnice.

Kot še navaja časnik na svoji spletni strani, je imel Rotar že nekaj časa zdravstvene težave, prijeli pa so ga potem, ko so v vili v kraju Diklo pri Zadru, ki jo je nekoč uporabljal, našli "tovarno" za izdelavo ponarejenega denarja in dokumentov. Rotar je trdil, da gre za opremo, s katero je opravljal grafične storitve.

Rotar je sicer v Sloveniji znan po tem, da mu je kot lastniku podjetja Mirage morala slovenska država pred leti izplačati odškodnino zaradi enostranske odpovedi pogodbe glede registracijskih nalepk za motorna vozila. V zvezi s tem izplačilom so danes z državnega pravobranilstva sporočili, da je Republika Slovenija podjetju Mirage Holografhy Studio na podlagi sodbe vrhovnega sodišča izplačala nekaj več kot 730.000 evrov odškodnine. Vrhovno sodišče je namreč skoraj v celoti ugodilo reviziji državnega pravobranilstva zoper sodbo višjega sodišča v Ljubljani, in sicer tako, da je bila Republika Slovenija namesto 4,6 milijona evrov oz. z zamudnimi obrestmi 8,4 milijona evrov izgubljenega dobička dolžna plačati dobrih 400.000 evrov oz. skupaj z obrestmi nekaj več kot 730.000 evrov.

Dodano ob 18. uri

Na slovenskem zunanjem ministrstvu so za STA povedali le, da so "prejeli obvestilo o smrti slovenskega državljana v Zadru". Za več informacij pa da se je potrebno obrniti na tamkajšnje pristojne organe. Od zadrske policije in hrvaškega notranjega ministrstva STA doslej še ni prejela odgovora.

S Slovenske policije pa so za STA sporočili, da uradno s strani varnostnih organov Republike Hrvaške o smrti slovenskega državljana še niso bili obveščeni.

Dodano ob 18.30

Kot smo poročali, so postopki zoper Rotarja na Hrvaškem stekli po tistem, ko so sodni izvršitelji v spremstvu policije 11. julija zarubili njegov vilo v zadrskem Diklu. Po vstopu v stavbo so v njej našli sofisticirano tiskarsko opremo, s katero bi bilo moč tiskati denar ali osebne dokumente, zaradi česar so Rotarja kasneje privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta se je po zaslišanju odločil, da se Rotar lahko brani s prostosti. Kot poroča spletni portal Zadarski.hr, se je na to odločitev na podlagi begosumnosti pritožilo tožilstvo. S pritožbo je uspelo in Rotarja so v četrtek odvedli v preiskovalni zapor.

B. B.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 6h nazaj –3 (0) (3) (0)(3) Oceni lea231 pocivi u miru😭 Preglej samo prijavljene komentatorje