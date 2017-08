Oljni madež na Savi, potres v Radečah

6.8.2017 | 18:10

Ilustrativna fotografija

Ob 9.47 so na reki Savi v Sevnici opazili madež na površini 700 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Sevnica so onesnaženje zajezili z vpojnimi črevesi in pivniki ter pregledali strugo reke Save v dolžini dvesto metrov. Vzrok onesnaženja ni znan, o poginu ribjega življa ne poročajo. Na kraju dogodka je bil dežurni VGP Drava in pripadniki enote mobilne enote ekološkega laboratorija, ki so vzeli vzorce.

Požari v naravi

Ob 10.45 je v naselju Studenec, občina Sevnica, zagorelo v naravi. Gasilci PGD Studenec so pogasili požar na površini desetih kvadratnih metrih.

Ob 11.33 je pri Veliki Lahinji, občina Črnomelj, gorela trava na površini okoli 0,5 hektarja. Požar so pogasili gasilci PGD Butoraj.

Ob 15.34 je v Dobravi pri Škocjanu, občina Škocjan, gorel zapuščen plastični čoln in podrast na površini okoli 30 kvadratnih metrov. Ogenj so pogasili gasilci PGD Dobrava.

Malo po 13. uri je zagorelo v naravi tudi v naselju Borovec pri Kočevski reki.

Potres

Ob 10.01 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic Urada za seizmologijo, Agencije RS za okolje, v bližini Radeč 46 km vzhodno od Ljubljane, zabeležili potres magnitude 2,2. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98). Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Radeč in Zidanega mosta.

B. B.