Ustvarjalni dnevi v idiličnem okolju ob Krki

7.8.2017 | 08:00

Dvorski likovni dnevi se začenjajo danes, zaključili pa se bodo v petek z razstavo novonastalih del. Slika je z lanskoletne razstave, ki je pritegnila precej obiskovalcev. (Foto: R. N./arhiv DL)

Gostitelj Rok Rezelj (Foto: R. N./arhiv DL)

Janez Štros je lani narisal sliko, ki jo je poimenoval Pajčevina. (Foto: R. N./arhiv DL)

Dvor - Na domačiji Rezelj se danes začenjajo Dvorski likovni dnevi, na katerih bo ustvarjalo 15 uveljavljenih slovenskih in tujih umetnikov. Družina Rezelj brez kakršnekoli institucionalne podpore in brez pokroviteljev že šesto leto zapovrstjo organizira slikarsko kolonijo, s katero promovira naravne in kulturne znamenitosti Suhe krajine, obenem pa vzdržuje kulturni utrip v kraju.

Letošnji likovni dnevi bodo za en dan daljši, kot so bili običajno. Tako bodo udeleženci imeli več časa za ustvarjanje, za odkrivanje lepot Suhe krajine in za medsebojno druženje. »Umetniki bodo imeli proste roke pri ustvarjanju tako pri izbiri slikarske tehnike kot tudi pri izbiri motivov,« je dejal Rok Rezelj, ki z družino za vse udeležence pripravlja tudi različne aktivnosti in izlete po Suhi krajini. Nekateri umetniki zbrane vtise kasneje prenesejo tudi na papir.

V idiličnem okolju ob reki Krki bodo letos ustvarjali: Lojze Adamlje, Nikolaj Beer, Ana Cajnko, Mojca Černič Pretnar, Sead Emrić, Milena Gregorčič, Janko Orač, Bube Posa, Ede Posa, Aleksander Rakonjac, Nina Schmidt, Rudi Skočir, Janez Štros, Sašo Vrabič in Mirjana Zirdum.

Dvorski likovni dnevi, ki so nastali na pobudo Ane Cajnko, profesorice likovne pedagogike in aktivne likovne ustvarjalke, bodo imeli letos tudi dobrodelno noto, kar je novost. V sklopu akcije Umetniki za ljudi z demenco bodo udeleženci kolonije eno delo podarili društvu RESje, ki prostovoljno pomaga osebam z demenco. Ta bo izkupiček od prodaje teh del namenil za ponatis priročnika za pomoč osebam z demenco in njihovim svojcem z dopolnjenimi vsebinami.

Ljubitelji slikarstva se lahko v četrtek udeležite dneva odprtih vrat, zaključek pa bo dan kasneje, v petek 11. avgusta ob 18.30 uri, ko bo sledila tudi razstava novonastalih del. Na zaključni prireditvi bo avtorje in njihova dela predstavila Anamarija Stibilj Šajn, umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka.

R. N.