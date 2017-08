Danes brez elektrike

7.8.2017 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽUNIČI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7.30 do 9.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA VAVTA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes zaradi del:

- od 7.30 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJICE in TP ŽALOVIČE;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAHAROVEC in TP OSREČJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 6.30 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. NEMŠKA VAS, in sicer na izvodu 8. OBRTNA CONA VINA GORICA med 6.30 in 9.30 ter izvodoma 2. OB GLAVNI CESTI ZUPANČIČ in 1. NEMŠKA VAS med 10.00 in 13.00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.