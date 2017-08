Konec vročinskega vala z nevihtami, sunki vetra in točo

7.8.2017 | 07:00

Foto: arhiv DL, T. U.

Četrti vročinski val tega poletja se je sinoči končal s prehodom izrazite hladne fronte. Predvsem zahodno polovico države so do večera zajela lokalna neurja z nalivi, sunki vetra in točo. Razkrivalo je strehe, lomilo drevesa ter zalilo več kleti. V Razkrižju je strela zanetila požar na stanovanjski hiši. Podrobnosti o tem v nadaljevanju, najprej preglejmo, kakšne nevšečnosti so neurja povzročila na našem koncu. Tokrat lahko rečemo: ’’Dobro smo jo odnesli!’’

Regijski center za obveščanje namreč tokrat poroča 'le' o drevesih, ki jih je veter podrl na ceste. Ob 19.42 je tako na cesti relacije Boštanj-Jelovec v občini Sevnica podrto drevo oviralo promet. Posredoval je dežurni delavec CGP Sevnica, ki je odstranil oviro.

Tudi zgodaj davi so še odstranjevali drevje s cest, in sicer ob 4.16 na cesti Boštanj-Krmelj, občina Sevnica, ob 4.17 na regionalni cesti pri Bizeljskem v občini Brežice ter ob 5.23 na lokalni cesti pri Veliki vasi pri Krškem v občini Krško.

Drugod mnogo dela za dežurne službe

Neurje s točo je okoli 15. ure najprej zajelo naselja Podstenje, Šembije, Zarečje in Topolc v občini Ilirska Bistrica. Posredovali so gasilci, vzpostavili so tudi občinski štab civilne zaščite Ilirske Bistrice. Po prvih podatkih je bilo poškodovanih vsaj 14 objektov.

V Razkrižju je strela udarila v stanovanjsko hišo. Zagorelo je ostrešje in posredovali so prostovoljni gasilci iz Razkrižja in Ljutomera. Strela je poškodovala tudi drevo v Veliki Nedelji v občini Ormož, ki je zato oviralo promet. Na Pšati v občini Domžale pa je okoli 22. ure zaradi udara strele zagorela transformatorska postaja. Ogenj je ugasnil že pred prihodom gasilcev.

V kampu na Bledu so se zaradi udara strele podrla tri drevesa in so morali nekaj prikolic prestaviti na varno mesto. O udaru strele poročajo tudi iz avtokampa v Luciji.

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je močan veter povzročal preglavice tudi na območju Kobarida, kjer je burja odkrila streho hiše, delno je odkrilo tudi bakreno streho cerkve. Zaradi močnega vetra so omejili promet na regionalni cesti Selo-Vogrsko.

V adrenalinskem parku na Krnici nad Bovcem se je popoldne poškodovala rekreativka. Poleg gorskih reševalcev in gasilcev so na pomoč poklicali tudi helikopter, ki pa ji zaradi neurja ni mogel pomagati. Poškodovanko so prenesli do vozila nujne medicinske pomoči ter jo prepeljali v bolnišnico v Šempetru.

Voda je zalivala kletne prostore med drugim na območju Kopra, Postojne, Ajdovščine, Kranja, Žirov in Vrhnike, kjer je zalilo tudi prostore zdravstvenega doma, je še razvidno s spletne strani uprave za zaščito in reševanje. Na območju Logatca in Idrije pa je veter odkrival strehe in podiral drevesa, ki so ponekod tudi ovirala promet. Drevo je na streho stanovanjske hiše padlo tudi na območju Kranjske Gore.

Zaradi neurja so številni odjemalci v osrednji Sloveniji ostali brez električne energije. Tako je na Vrhniki zaradi neurja izpadla dobava električne energije 2934 odjemalcem, v bližnjem naselju Zaplana pa še 609. Brez elektrike je bilo zvečer tudi 2517 odjemalcev v kraju Rovte v občini Logatec, 1320 odjemalcev v Ponovi vasi v občini Grosuplje ter 1007 odjemalcev na območju Iga.

Danes še razmeroma sveže, v sredo in četrtek spet nevihte

Danes bo sprva oblačno, dopoldne se bo delno zjasnilo. Sredi dneva in popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, drugod bo občasno nekaj spremenljive oblačnosti. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na Primorskem do 30 stopinj C.

Jutri bo večinoma sončno, le v vzhodni Sloveniji zjutraj in dopoldne bolj oblačno s kakšno kapljo dežja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 16, ob morju 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 32 stopinj C.

V sredo in četrtek bo povečini sončno in spet bolj vroče. V popoldanskem času bodo nastale posamezne nevihte.

M. K.