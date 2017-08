Mladi ustvarjalci bodo predstavili kratke dokumentarne filme

7.8.2017 | 09:25

Kakšne zgodbe so ustvarili mladi filmski ustvarjalci, bo znano nocoj. (Foto: Društvo zaveznikov mehkega pristanka Krško)

Krško - Društvo zaveznikov mehkega pristanka je tudi letos v Krško povabilo skupino 40 mladih iz Irske, Francije, Hrvaške in Slovenije, ki se že dober teden dni družijo in preko različnih delavnic osredotočajo na družbene in ekonomske ovire, s katerimi se soočajo. Preko objektivov raziskujejo kraj in okolico, spoznavajo ljudi, njihove navade in razmišljanja ter poskušajo odkriti zgodbe, ki jih mediji redkeje prikazujejo. Na delavnici nadgrajujejo svoje veščine komunikacije, preko dela v različnih skupinah spoznavajo kulturne razlike in podobnosti.

Skozi proces ustvarjanja kratkega filma imajo priložnost, da tudi sami sodelujejo pri izdelavi medijske podobe določenih družbenih skupin ter tako skozi svoje oči prikažejo današnjo družbo. Kot so še sporočili iz Društva zaveznikov mehkega pristanka, nastajajoči filmi prikazujejo položaj današnje mladine, drugi se osredotočajo na starejše, kako poteka življenje na kmetiji, skrivnosti raške čebule, življenju na meji …

Mladi pa so se lotili tudi filmske interpretacije zapisov Janeza Vajkarda Valvasorja iz Slave Vojvodine Kranjske. Inspracijo so našli kar v Valvasorjevi knjižnici v Krškem, kjer so si prvi večer ogledali izbor filmov s preteklih delavnic. Ob ostalih večerih udeleženci prikazujejo svoje filme in se o njih pogovorjajo z vrstniki ter mentorji. Ti so vsi priznani filmski ustvarjalci: Želimir Žilnik, Igor Bezinovič, Jure Černec, Marko Cvejić, Nemanja Babić in Incredible Bob. Spremljajo jih v procesu ustvarjanja, z njimi razpravljajo o filmskih pristopih ravno tako o pogledih na svet.

Nastale kratke dokumentarne filme bodo premierno prikazali nocoj ob 21. uri v Mladinskem centru Krško.

S. G.