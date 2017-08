Počitniške delavnice za otroke še ves avgust - vabilo še velja!

7.8.2017 | 10:05

Šmarjeta - Že ves julij in še avgust ob petkih v okviru delovanja Več generacijskega centra Skupaj v prostorih osnovne šole Šmarjeta potekajo počitniške delavnice za otroke, stare od šest do enajst let. Vsak petek med 8.30 in 11.30 se tako otroci družijo in zraven tudi kaj novega naučijo.

Dve delavnici je oz. bo vodila Simona Kralj, za ostale pa skrbi domačinka, upokojena prof. razrednega pouka in ljubiteljska slikarka Metoda Turk.

Ob našem obisku so otroci spoznavali občinski grb in ga ustvarjali v različnih likovnih tehnikah. Do sedaj so iz odpadnih materialov že izdelovali okvirje za slike in album, imeli so orientacijski pohod, na katerem so iskali zaklad, jutri se bodo prelevili v umetnike in ustvarjali sliko na platnu, do konca počitnic pa jih čakajo še športne štafetne in socialne igre ter športno-rekreativna delavnica Igre nekoč in danes. Kot pravi Turkova, je obisk kar dober, tudi po 13 otrok pride in z veseljem se lotijo nalog. Mladi so ustvarjalni, radi pa imajo tudi druženje z vrstniki.

Utrip z dosedanjih delavnic si poglejte v foto galeriji.

L. Markelj, foto: L. Markelj in M. Turk

Galerija