Ko prodaja limonade postane nepozabno in koristno počitniško doživetje...

7.8.2017 | 12:00

Otroci se igrajo na različne načine. 8-letna deklica je v družbi 9-letnega prijatelja tako uresničila svojo idejo, da bo prodajala limonado. (Foto: osebni arhiv G.R., društvo Naturo)

Vikend fotrov in mulcev vsakič znova prinaša nepozabne dogodivščine. (Foto: arhiv društva Naturo)

Novo mesto - Poletne počitnice so se sicer že prevesile v drugo polovico, počitniških aktivnosti, ki jih organizirajo različna društva in organizacije, ne manjka. Velikokrat pa se zgodi, da starši svojim otrokom ne morejo privoščiti raznih taborov, delavnic, mednarodnih poletnih izobraževanj in podobnih aktivnosti, pa tudi za daljši morski dopust marsikateri družini zmanjka denarja. Mnogi otroci tudi med počitnicami preživijo preveč časa pred računalniki ali televizorji, ali pa s tablicami oziroma telefoni v rokah.

Družinski izleti v organizaciji društva so izjemno priljubljeni. (Foto: arhiv društva Naturo)

»Zdi se mi, da to, da otrok nima kaj za početi, staršem predstavlja vse večjo težavo in mu hočejo zapolniti vsako prosto minuto (tako kot sami sebi). Še posebej, če otrok stoka, da mu je dolgčas. Ko v formulo vstavimo še element (ne)varnosti, pa otroka sploh več nikamor ne pustijo samega oz. mu raje omogočijo gledanje v ekrane ali pa animacijo in 100% nadzor odraslih. A brezdelje, dolgčas ima zelo pomembno funkcijo,« poudarja Novomeščan Gregor Rožanc iz Društva Naturo. »Takrat se rojevajo ideje, sproža se otrokova ustvarjalnost, otrok začne sam reševati svoje probleme, pride v stik sam s sabo, s svojimi potrebami in željami, spoznava sebe. Če je otrok več pride tudi do sodelovanja, učenja komunikacije. To so zelo pomembni procesi in če otroku vsakodnevno možnosti za te naravne procese "krademo", mu delamo več škode kot koristi.«

Prodaja limonade- doživetje in nepozabna izkušnja

Dober primer, kako se otroci znajdejo, je Gregor s fotografijo ponazoril tudi na Facebook strani društva Naturo. »Ko 9-letnik pride k 8-letnici na počitnice in ko ni ekranov, ko je dolgčas in jaz ne podam niti ene ideje, pride deklica na svojo. Prodajala bi limonado. Tudi to je del proste igre, ki jo zagovarjamo pri Naturu. Potem gresta sama v trgovino, kupita limone in vse uredita, ker jaz nisem hotel pomagat. No, vsaj opremo sem jima pomagal transportirat do lokacije za prodajo. Potem sem šel nazaj domov in tam pustil otroka SAMA. Brez telefona. Z njima je bil le hud pes čuvaj. Neodgovorno? Čez deset minut je prišla hčerka domov, da ju varnostnica trgovine, kjer imata "stojnico", podi stran. Grem spet nazaj in v trgovini so neomajni. V redu, spoštujem red, ne zapenjam in prestavim otroka za deset metrov. In spet odidem. Kasneje izvem, da ju je na stojnici obiskal brezdomec, ki je bentil čez trgovino in da se on ne bi pustil tako odgnati. Povesta tudi, da jima je en drug odrasel moški ukradel (spil brez, da bi plačal) kozarček limonade, tretji je prosil, če lahko zastonj pije, a tokrat nista pustila in da sta na koncu zaslužila 6 evrov (ko smo odšteli investicijo v limone, jih je ostalo le še 4). Kar precej izkušenj, kajne? Zato, ker jima je bilo dolgčas.«

Samota je koristna

Kot ob tej dogodivščini dodaja Rožanc, se takrat, ko je otrok sam, dogaja še nekaj pomembnega: »Takrat spoznava in razvija občutek nadzora nad lastnim življenjem. Če tega občutka v otroštvu ne osvoji, so tveganja za rizično vedenje v najstniški dobi (in tudi kasneje) večja.«

Otroci pri igri čim bolj samostojni

Pri Društvu Naturo sicer oblikujejo različne programe, kjer otrokom ponujajo ravno čas, prostor in osnovno varnost. »Tri pogoje, ki jih otrok potrebuje, da se ti procesi pri njem vzdramijo. Pri enih otrocih to traja malo dlje, pri drugih malo manj,« pojasnjuje Rožanc in dodaja, da se v igro otrok vključujejo po potrebi, kakor presodijo sproti, da je potrebno. » Na ta način dosežemo, da otrokov notranji svet pride na plano, da otrok izrazi lastne želje, interese, talente itd. Ali pa si le vzame čas za mirovanje - tudi to je pomembna veščina v današnjem "turbo" svetu.,« je še izpostavil Rožanc.

Glavni projekti društva Naturo so sicer "Gremo na igrišče!" (vključuje doživljajsko igrišče v Kranju, in igralne dni v Novem mestu in Ljubljani), Tabori za otroke in družine, Vikend fotrov in mulcev, Rojstni dnevi v gozdu, Gozdne počitnice, Gozdno varstvo otrok, Družinski dnevi in podobno.

Sabina Gosenca