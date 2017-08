Strup ob Radulji namenjen bobrom?!

7.8.2017 | 11:15

Foto: bralec Dolenjskega lista

Šmarješke Toplice - V Zdravcih, močvirnati dolini ob potoku Radulja, ki je prava zakladnica rastlinskih in živalskih vrst, se spet dogajajo neverjetne, strah zbujajoče stvari.

Kot nam je sporočil naravovarstvenik Dušan Klenovšek, pred leti sodelavec novomeške enote Zavoda RS za varstvo narave, je bil obveščen o novi - dobesedno svinjariji ob Radulji. Nekdo je znova začel z odlaganjem materiala ter podiranjem bobrišča, a zraven je odložil tudi strup, ki lahko predstavlja veliko nevarnost za ves potok, ribe in celoten živež v njem, ob Radulji mnogi sprehajajo tudi pse, itd.

»Ni mi dalo miru in sem si šel stvar ogledat. Očitno nekoga bobri zelo motijo - zakopal je vse rove in navozil material, ki tja ne sodi. Bobrišče se res seseda, očitno je zapuščeno, kar ne kaže na nič dobrega. Na strah zbujajočo najdbo pa sem naletel v bližini ene od bobrovih stečin iz Radulje. Na stečini je bil nastavljen strup brodifacoum in bromadiolone. Najdbo sem poslikal in premaknil strup, tako da ni dosegljiv bobrom, a je še vedno tam. Glede na to, da je strup nevaren tako sesalcem kot ribam in pticam, se mi zdi ta najdba ob vodotoku več kot alarmantna. Če to ni primer za takojšnje ukrepanje, potem res ne vem, kaj je še potrebno. Upam, da se inšpekcija in zavod nemudoma odzoveta. Strah zbujajoče je, da ne vemo na koliko mestih je strup nastavljen in od kdaj,« pravi mimoidoči, ki je obvestil Klenovška.

Kako zadevo komentira Zavod za varstvo narave, kaj je odkrila in kako bo ukrepala Inšpekcija za okolje in naravo, kako se je ta odzvala že v prejšnjih nepravilnih dogajanjih ob Radulji (navozi materiala, požig bobrišča, neprimerno urejanje brežin) pa več v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

L. Markelj

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 5h nazaj Oceni Lukamkg Sramota:( Preglej samo prijavljene komentatorje