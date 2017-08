Na Dobu bodo zaposlili osem novih pravosodnih policistov

7.8.2017 | 14:00

Ilustrativna fotografija (Foto: J. A.)

Dob, Ljubljana - Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) je konec julija od vlade dobila zeleno luč za zaposlitev 30 novih pravosodnih policistov, prejšnji teden pa so že objavili prosta delovna mesta. Pravosodne policiste nameravajo zaposliti v vseh zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu, in sicer na Dobu osem, v Celju enega, v Mariboru pet, v Ljubljani šest, v Kopru štiri, na Igu pet in v prevzgojnem domu Radeče enega.

Od kandidatov, ki se bodo prijavili, med drugim pričakujejo, da imajo končan najmanj štiriletni program srednjega izobraževanja, da imajo ustrezne psihofizične sposobnosti, ne uživajo prepovedanih drog, niso bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

"Od kandidatov pričakujemo predvsem primerne osebnostne značilnosti, kar pomeni, da so izgrajene osebnosti, ki imajo smisel za komuniciranje, empatijo in skupinsko delo," še pravijo na URSIKS.

Trenutno imajo na URSIKS zaradi pomanjkanja pravosodnih policistov največ težav pri zagotavljanju spremstev zaprtih oseb. Julija je bilo v UIKS zaposlenih 547 pravosodnih policistov, v celotni upravi pa je 863 zaposlenih.