Brata Oštrbenk tokrat v boju s konkurenco na Vltavi

7.8.2017 | 16:30

Brata Maj in Vid Oštrbenk sta na tekmi za evropski pokal znova dala vse od sebe. (Foto: Mitja Oštrbenk, KKK Čatež)

Čatež ob Savi - Minuli vikend sta se v čeških Budejovicah odvijali deveta in deseta tekma evropskega ECA pokala 2017 za mlajše kategorije. Na reki Vltavi, kjer so pred leti obnovili kajakaško progo in ob njej tudi pristanišče z marino, sta se s konkurenco spopadla tudi brata Maj in Vid Oštrbenk, člana Kajak kanu kluba Čatež.

Preizkušenj za evropski pokal se je udeležilo več kot 400 tekmovalk in tekmovalcev iz vse Evrope, Amerike in Avstralije. Maj in Vid Oštrbenk sta tekmovala v kategoriji mladincev do 16 let – U16. Na sobotni tekmi se je Vid z devetim časom kvalifikacij uvrstil v finale, kjer pa je z napako v predzadnjih vratih in pribitkom 50 sekund izgubil možnost za visoko uvrstitev. Maj Oštrbenk v kategoriji C1 je z nekaj napakami končal tekmo na 21. mestu. Skupaj sta tekmovala tudi v kanuju dvosedu, kjer sta osvojila tretje mesto.

V nedeljo so organizatorji malo spremenili postavitev proge, ki je bila na dveh delih precej zahtevna kombinacija vratic. Maj je na žalost naredil preveč napak za uvrstitev v finale in je tekmo končal na 25. mestu. Vid se je po uvrstitvi v finale z desetim časom v finalu zbral in odpeljal odlično vožnjo ter se uvrstil na odlično tretje mesto. Pred njim sta bila Italijan Grimandi Leonardo in Čeh Krejčí Jakub. V kategoriji C2 sta Maj in Vid zasedla tretje mesto.

Ekipa se bo udeležila zadnjih dveh tekem - finala naslednji teden v Bratislavi. Vid ima lepo možnost za osvojitev skupnega tretjega mesta v točkovanju za evropski pokal.

S. G.

