Do petka zaprt prelaz Vahta, tudi v Novem mestu še vedno zaprt Šmihelski most

7.8.2017 | 19:45

Novo mesto - Kot smo že poročali, bo glavna cesta Novo mesto - Metlika čez Vahto od torka, 8. avgusta, od 8. ure do četrtka, 10. avgusta, do 24. ure, zaprta. Že nekaj časa namreč poteka prenova ceste med odcepom za Dolž do lovske koče LD Suhor pod Vahto.

Obvoz bo na relaciji Novo mesto - Soteska - Črmošnjice - Črnomelj - Metlika.

Ker prenavljajo tudi Šmihelski most v Novem mestu in je tako tudi tisti del Novega mesta zaprt za promet, gre pričakovati večjo gnečo na Kandijski cesti in v samem mestnem jedru, zato ustrezno prilagodite svoje poti, predvsem pa bodite strpni.

S. G.