Najboljši pasulj skuhali domačinki

8.8.2017 | 09:30

Griblje - Na tradicionalni, že 14. zaporedni pasuljadi, ki jo je pripravilo podjetje Pezdirc v sodelovanju s Turističnim društvom Griblje in Društvom kmečkih žena Griblje, se je v kuhanju pasulja pomerilo kar 17 ekip, kar je največ doslej.

Seveda so poleg pokušine pasuljev, ki so jih skuhali tekmovalci, obiskovalci lahko tudi kupili pasulj, ki ga je organizator letos skuhal kar 80 litrov. Da je bil odličen, pove tudi to, da je šel za med.

Strokovna komisija izbrala najboljše

Pasulje so letos ocenjevali vrhunski kuhar s Primorske Matjaž Cotič, sicer svetovni podprvak v kuhanju testenin, Jure Pečarič iz ljubljanske Gostilne Pečarič ter Matjaž Černigoj iz podjetja Plinko iz Velikih Lašč, ki je bil generalni sponzor prireditve. Najbolj sta komisijo prepričali Mateja Pezdirc in Romana Husič iz Gribelj iz ekipe Ljute vegetarijanke, drugi najboljši pasulj sta skuhala Polona Ajdič in Bernard Tisovec iz Novega mesta in okolice iz ekipe Net4life, tretja pa sta bila domačina Petra Brodarič in Andrej Tomažin iz ekipe Dream team.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

abecedarij vseh pohval vredno, največja kulturnoumetniška prireditev letos v Gribljah, ki je imela velik vpliv na bližnjo okolico, neformalne skupine že zbirajo podpise s podporo, da bi se prireditev prijela in udomčila, z možnostjo ponavljanja najmanj dvakrat mesečno in bi se lahko razširila v sejem