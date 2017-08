Gasilci polnijo ribnike

8.8.2017 | 07:10

Včeraj ob 18.01 so v Slinovcah, občina Kostanjevica na Krki, posredovali gasilci PGD Kostanjevica na Krki in v slinovški ribnik prepeljali deset kubičnih metrov vode.

Drevo na cesti

Ob 20.08 je pri Loki, občina Šentjernej, podrto drevo na cesti oviralo promet. Razžagal in odstranil ga je gasilec PGD Stara vas-Loka.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KUZARJEV KAL.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Dolenji Leskovec danes med 7. in 13.00 uro in na področju nadzorništva Brežice na območju TP NNO Sela Dobova - nizkonapetostni izvod Sela desno med 7.30 in 12.00 uro.

M. K.