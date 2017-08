Rotar umrl naravne smrti, pravi uradna obdukcija

8.8.2017 | 07:15

Robert Rotar (Foto: T. J. G., arhiv DL)

Zadar, Šibenik, Novo mesto - Novomeščan Robert Rotar je umrl naravne smrti, zaradi srčnega popuščanja, je pokazala obdukcija, ki so jo v ponedeljek opravili v Splošni bolnišnici v Šibeniku, so včeraj sporočili s hrvaškega pravosodnega ministrstva.

Zaporniška celica, v kateri je bil priprt Rotar. V ponedeljek se je z njegovimi sojetniki o dogodku pogovarjal tudi hrvaški pravosodni minister Dražen Bošnjaković. (Foto: hrvaško ministrstvo za pravosodje)

Kot navajajo na spletni strani ministrstva, so Rotarja v preiskovalni zapor privedli v sredo, 2. avgusta, odredili pa so mu zaporniško celico velikosti 20 m2 in prostornino 60 m3, v kateri so bili še trije drugi preiskovalni zaporniki.

Naslednji dan, v četrtek, 3. avgusta, je Rotar v ambulanti zadrskega zapora v skladu s predpisu opravil zdravniški pregled, zdravnik pa mu je pri tem predpisal ustrezno terapijo, navaja hrvaško pravosodno ministrstvo.

Minister Dražen Bošnjaković in upravnik zapora Antej Lučić. (Foto: hrvaško ministrstvo za pravosodje)

(Foto: hrvaško ministrstvo za pravosodje

V petek, 4. avgusta, se je Rotar okoli 23. ure pritožil nad bolečino v prsih in glavobolom. Osebje zapora je poklicalo nujno medicinsko pomoč, ki mu je nudila zdravniško oskrbo. Medicinska ekipa je pri tem ocenila, da ni potrebe za nujno intervencijo, navaja hrvaško ministrstvo, portal zadarski.hr pa poroča, da je zdravnik postavil diagnozo "anksioznost" (psihična tesnoba) in "palpitacija" (pospešeno bitje srca).

Nekaj ur kasneje, v soboto, 5. avgusta, ob 10.10 se je Rotar v svoji zaporniški celici nenadoma zgrudil, pri tem z glavo udaril ob rob mize ter izgubil zavest. Uslužbenci pravosodne policije in njegovi sojetniki so mu takoj priskočili na pomoč in poklical nujno medicinsko pomoč. Po poročanju omenjenega portala je ta v celico prišla ob 10.21. Rotarja so sprva oskrbeli v zaporu, nato pa so ga prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Zadar, kjer je ob 11.05 umrl, sporočajo s hrvaškega pravosodnega ministrstva.

O dogodku je uprava Zapora Zadar obvestila policijsko postajo Zadar, okrajno sodišče v Zadru, urad zadrskega okrajnega državnega pravobranilstva in družino pokojnega.

Zapor v Zadru je včeraj obiskal tudi hrvaški minister za pravosodje Dražen Bošnjaković, ki je o dogodkih govoril z upravnikom zapora Antejem Lučićem in tudi Rotarjevimi sojetniki. Novica o rezultatih obdukcije je po navedbah ministrstva prišla prav med obiskom Bošnjakovića, ki je Rotarjevi družini ob tragičnih dogodkih izrekel tudi svoje sožalje.

Kot smo poročali, so 47-letnega Roberta Rotarja hrvaški preiskovalni organi sumili kaznivega dejanja izdelave, nabave, posredovanja, prodaje ali dajanja na uporabo sredstev za ponarejanje.

B. B.

