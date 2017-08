V "rit" se ji je zaletel; mopedist izsilil prednost; prehiter kolesar

8.8.2017 | 08:15

Foto: arhiv DL

Novomeški policisti so bili v petek zjutraj obveščeni o prometni nesreči na Kandijski cesti v Novem mestu. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil voznik avtomobila, ki je zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil v zadnji del vozila, ki ga je vozila 35-letnica. Ugotovili so še, da 22-letni povzročitelj nesreče iz Maribora nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Brez čelade

V Velikih Brusnicah je v petek nekaj pred 18. uro 63-letni voznik mopeda v križišču izsilil prednost vozniku avtomobila. Po trčenju je voznik mopeda padel in se hudo poškodoval. Policisti so še ugotovili, da mopedist med vožnjo ni uporabljal varnostne čelade.

Motorist trčil v avto

Na cesti med Dvorom in Žužemberkom se je v soboto okoli 19. ure zgodila prometna nesreča, v kateri se je poškodoval motorist. Policisti so ugotovili, da je 52-letni motorist zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki je vozil pred njim in je že pravilno zavijal levo. Poškodovanega motorista so reševalci odpeljali v bolnišnico, po prvih informacijah naj bi utrpel lažje poškodbe.

Hujša poškodba kolesarja, kljub čeladi



V nedeljo zjutraj je 74-letni kolesar peljal po kolesarski stezi po Šmihelskem mostu. Po do sedaj zbranih obvestilih policistov naj bi zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad kolesom in padel. Kolesar, ki je med vožnjo uporabljal zaščitno čelado, se je v nesreči hudo poškodoval.

Mladoletnik kljub alkoholiziranosti na motor



Policiste so reševalci v soboto obvestili, da v bolnišnici oskrbujejo moškega, ki naj bi se ponoči poškodoval pri padcu z motorjem. Metliški policisti so ugotovili, da je 17-letni motorist okoli 3. ure na cesti v Kresincu izgubil oblast nad motorjem in padel po vozišču. V nesreči se je lažje poškodoval, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,46 miligrama alkohola. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prevrnil se je

Trebanjski policisti so bili v soboto popoldne obveščeni o prometni nesreči na Mirni, kjer naj bi se avtomobil prevrnil na streho. Opravili so ogled in ugotovili, da je 70-letni voznik avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, s ceste zapeljal na travnik in na brežino ter se prevrnil. Povzročitelj, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,09 miligrama alkohola, med vožnjo ni bil pripet z varnostnim pasom. Reševalci so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe.

Napihal, strokovni pregled odklonil

V bližini Rakovnika pri Šentrupertu je v soboto popoldne voznik avtomobila zaradi nepravilne strani vožnje trčil v avtomobil drugega voznika in nadaljeval z vožnjo. Na podlagi zbranih obvestil in opisa vozila so policisti povzročitelja nesreče izsledili. 46-letni povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,56 miligrama alkohola. Z rezultatom se ni strinjal, zato so mu odredili strokovni pregled, opravljanje pregleda pa je odklonil. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o vožnji pod vplivom alkohola, povzročitvi prometne nesreče in pobegu s kraja nesreče seznanili sodišče.

Brez izpita in pijan

Med kontrolo prometa v Velikem Mraševem so policisti Posebne skupine za nadzor prometa v petek popoldne ustavili voznika tovornega vozila. Ugotovili so, da 21-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj se mu izvršuje ukrep začasnega odvzema vozniškega dovoljenja. 21-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,34 miligrama alkohola. Vozilo so zasegli in o kršitvah seznanili sodišče.

Hrvat pristal na sodišču

Na Čatežu ob Savi so policisti v soboto zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus vozniku osebnega avtomobila. 26-letni državljan Hrvaške je imel v litru izdihanega zraka 1,26 miligrama alkohola. Tujca so odpeljali v takojšen postopek na sodišče.

Avstrijec dirkal po Sloveniji

Med izvajanjem meritev hitrosti na območju Drnovega so policisti v nedeljo dopoldne ustavili voznika avtomobila, ki je vozil 152 km/h na območju, kjer je hitrost s prometnim znakom omejena na 80 km/h. 19-letnega voznika začetnika iz Avstrije so privedli v takojšen postopek na sodišče.

Napihali so

Policisti Posebne skupine za nadzor prometa so minuli konec tedna preverjali psihofizično stanje voznikov motornih vozil. Pri Goleku so ustavili voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,74 miligrama alkohola.

V naselju Sajevce so kontrolirali dva voznika, ki sta vozila pijana, prvi je imel v litru izdihanega zraka 0,35 miligrama alkohola, drugi pa 0,76.

Na območju Brežic so ukrepali zoper tri kršitelje, ki so vozili pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka so imeli med 0,35 do 0,51 miligrami alkohola. Vsem kršiteljem so prepovedali nadaljnjo vožnjo, izdali plačilne naloge oziroma napisali obdolžilne predloge in začasno odvzeli vozniška dovoljenja.

Ukradli motor

Z dvorišča počitniške hiše na Otočcu je v noči na nedeljo nekdo odpeljal kolo s pomožnim motorjem znamke Tomos.

Ničesar ukradel

Med petkom in soboto je na Drejčetovi poti v Novem mestu nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar vzel, z vlomom pa je povzročil za okoli 500 evrov škode.

Skrival se je v WC-ju

Policisti Postaje mejne policije Dobova so v nedeljo med kontrolo potniškega vlaka na vstopu v Slovenijo v toaletnih prostorih vagona našli skritega državljana Alžirije, ki se je skušal izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

J. A.