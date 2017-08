Vzorci krme v Zalogu in okolici ustrezni, tudi otroci so na varnem

Analiza vzorcev živalske krme je pokazala, da zbrani vzorci ne vsebujejo nevarnih snovi. (Foto: L.M., arhiv DL)

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je včeraj popoldne objavila izide analize vzorcev živalske krme, zbranih na ožjem območju nedavnega požara v podružnici podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Straži oz. Novem mestu. Analiza je pokazala, da zbrani vzorci ne vsebujejo nevarnih snovi, ki nastajajo pri nepopolnem gorenju plastike in lesa.

Kot so objavili na spletni strani UVHVVR, je bilo pet vzorcev krme odvzetih v oddaljenosti 50 - 650 metrov od mesta požara. Rezultati analiz na nevarne snovi, ki nastajajo pri nepopolnem gorenju plastike in lesa, so pokazali, da so vsi vzorci skladni in varni.

V prihodnje več analiz vzorcev mleka

Ne glede na skladnost in varnost vseh odvzetih vzorcev bo Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na območju Zaloga v okviru rednega spremljanja varnosti živil v prihodnje povečala število vzorcev mleka, v katerih bo ugotavljala prisotnost dioksinov, dioksinom podobnih polikloriranih bifenilov in dioksinom nepodobnih polikloriranih bifenilov.

Katera krma in voda nista primerni za uporabo?



Kot so izpostavili v poročilu, se na podlagi rezultatov analiz krma lahko uporablja za krmljenje živali. Izjema bi bila le tista krma, na kateri so ob spravilu jasno vidne posledice požara (saje, pepel). Takšno krmo naj se zavrže. Prav tako se svetuje napajanje živali iz javnega vodovoda.

Glede onesnaženja nekaterih vodnjakov v bližini požarišča, ki pa ne služijo za preskrbo s pitno vodo, so dodali, da voda iz teh ni primerna za uporabo. Pristojni pa že opravljajo potrebne raziskave in ukrepajo.

Priporočila glede sadja, zelenjave in vode

Dodatna priporočila prebivalcem omenjenega območja je na svoji spletni strani objavil tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje. Glede na pridobljene rezultate preskušanja vzorcev vrtnin in zemljin ocenjujejo, da v širši okolici požara glede uporabe vrtnin in gibanja na prostem veljajo običajna higienska priporočila.

Izjema so vidno onesnažene površine, kjer so bile jasno zaznane posledice požara (saje, pepel, izcedne vode). Teh območij se izogibajte, v primeru stika pa upoštevajte vsa splošna priporočila v zvezi s požarom.

Še vedno velja, da se sadje ali zelenjavo, na katerih so ali pa so bili vidni ostanki saj, zavrže in odstrani med komunalne odpadke.

Otroci so na varnem

Rezultati preskušanj vzorcev zemlje z igrišč na območju vrtcev (Vrtec Vavta vas in Vrtec Pedenjped Novo mesto – enota Metka) kažejo skladnost z obstoječo zakonodajo, zato je igra na prostem varna za otroke, ob upoštevanju splošnih higienskih priporočil.

