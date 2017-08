Kljub slovenskemu rekordu ne bo odnehal

8.8.2017 | 10:50

Slovenski rekorder po odvzemih krvi: Marjan Šinkovc je danes na vroči sedel sedel 180-tič.

Na centru so danes sprejeli še enega jubilanta, tj. Anton Bukovec iz Petan (KORK Birčna vas), ki ima za seboj 120 odvzemov.

Novo mesto - Na novomeškem Centru za transfuzijsko dejavnost je danes zjutraj 180-tič daroval kri Novomeščan Matjaž Šinkovc. Vitalni 62-letni upokojenec, sicer znani serviser elektronike v mestu, nosi slovenski rekord po odvzemu krvi, saj je začel kot 18-letni srednješolec in od takrat ni prenehal.

Na odvzeme hodi vsake tri mesece in, kot je danes povedal za Dolenjski list, je vesel, da mu to zdravje dopušča. »Po odvzemu se počutim bolje in seveda sem vesel, da lahko na ta način pomagam še drugim. Pa še nekaj je: nikoli mi je še niso reklamirali,« je v smehu dodal ob čakanju na današnji odvzem.

Šinkovc iz KORK Šmihel kljub 43 letom rednega krvodajalstva ne bo odnehal. Povedal je, da -če mu zdravje služilo – sta pred njim še vsaj dve leti odvzemov, rad bi dočakal tudi naslednji jubilej. V otroštvu ga je sicer zaznamovala otroška paraliza, ko je bil star leto in pol, zaradi krajše noge je imel več operacij, a po njegovih besedah nič hujšega oz. je vesel, da sam zaradi kakšnih poškodb nikoli ni potreboval darovane krvi. V družini sta sicer krvodajalca še sin in zet, kar ga veseli.

M. Martinović

Galerija