Adria Mobil naj bi ostala del ACH

8.8.2017 | 11:20

Foto: M.M., arhiv DL

Novo mesto, Ljubljana - Iz družbe ACH so sporočili, da bo delitev družbe na tri dele predvidoma zaključena do konca leta. Predlog delitvenega načrta, po katerem bo novomeška Adria Mobil ostala na ACH, medtem ko bo šla trgovina z vozili na ACH2, poslovno hotelirstvo pa na ACH3, mora potrditi še skupščina. Nato bodo vložili predlog za vpis v sodni register.

Holdinška družba ACH ima po prodaji družbe Perftech in nanjo vezane divizije IT tri dejavnosti: proizvodnjo, ki temelji na družbi Adria Mobil, trgovino z vozili, v kateri so družbe Autocommerce v Ljubljani, Sarajevu, Zagrebu in Beogradu, AC-Mobil in Avto Triglav, ter poslovno hotelirstvo z družbo Union Hoteli z Grand hotelom Union, Hotelom Lev in Central hotelom.

Kot je znano, so v začetku leta družbeniki Proteja razveljavili sklep o sprejemu strateškega plana za obdobje 2016-2020, ki je predvideval dezinvestiranje strateških naložb, kot sta družbi Union Hoteli in Adria Mobil. Obenem pa so - po poročanju STA - potrdili začetek ekskluzivnih pogajanj s francosko skupino Trigano, ki jo zanima nakup Adrie Mobil, za odkup vseh deležev Proteja.

Kot smo že poročali, je sicer skupina Adria Mobil v minulem letu poslovala odlično. Ustvarili so 355 milijonov evrov prihodkov oz. 17 odstotkov več kot predlani. Leto je družba končala z 28 milijonov evrov čistega dobička in tako zabeležila 82-odstotno rast. Generalna direktorica Adrie Mobil Sonja Gole te rezultate označuje za "zgodovinsko rekorden dosežek tako glede proizvodnje kot tudi prodaje".

